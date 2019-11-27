НБУ офіційно звинуватив Коломойського у тиску

Правління Національного банку у відкритому зверненні поскаржилось на тиск з боку колишнього акціонера Приватбанку Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ "тітушками", – йдеться в заяві.

"Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник Приватбанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд доларів, виведених із Приватбанку до націоналізації", – заявили в Нацбанку.

Зазначається, що держава у особі президента, уряду, Національного банку "об’єднані єдиною позицією, що кошти мають бути повернуті".

За словами представників НБУ, метою атаки з боку Коломойського є створення керованого інформаційного хаосу.

"[Хаос має на меті] дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектору, змінити керівництво та у майбутньому вдатися до ручного управління НБУ; уникнути відповідальності та необхідності повертати державі виведені з ПриватБанку кошти; стати на заваді співпраці України з міжнародними партнерами та насамперед МВФ, який підтримує позицію держави, що колишні власники збанкрутілих банків повинні повернути державі кошти", – йдеться в заяві регулятора.

Нагадуємо:

Олігарх, колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський вважає, що найближчим часом поверне собі банк.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Приватбанк не повернуть Коломойському.

22 листопада стало відомо, що українська влада може заборонити повернення банків власникам на законодавчому рівні – таку умову висунув МВФ.

Економічна правда