"Контракт на майбутнє": як з 1 січня можуть змінитись ціни на газ

Уряд планує з 1 січня затвердити так звану "страхову ціну" на газ для населення. ЕП дізналась деякі подробиці нового механізму. Що він передбачає, і як може змінитись вартість блакитного палива для населення?

З 1 січня 2020 року ціни на газ для населення повинні стати ринковими. Повної лібералізації газового ринку МВФ вимагає з 2017 року. На певному етапі влада з цими вимогами погодилася, але потім перехід до ринку почав відкладатися.

Давно і системно пропозицію кредитора підтримує "Нафтогаз". Його керівник Андрій Коболєв пропонував відпустити ціни ще в березні 2019 року, коли вартість газу на європейських хабах почала падати. Однак на заваді став колишній прем'єр Володимир Гройсман, який побачив у цій ініціативі пастку.

Чи означає це, що з Нового року Україна відмовиться від регулювання цін? Ні. Про це свідчить ініціатива уряду щодо так званих контрактів на майбутнє.

Її суть у тому, що "Нафтогаз" запропонує споживачам протягом опалювального періоду купувати блакитне паливо за фіксованими цінами. Всі охочі можуть відмовитися від цієї пропозиції і купувати газ за ринковою цінами.

Який варіант кращий? Цього не знає ніхто, оскільки новий транзитний договір з "Газпромом" досі перебуває у підвішеному стані. Його підписання або непідписання матиме визначальний вплив на динаміку цін на ринку.

Що означає ініціатива уряду щодо страхових цін, скільки може коштувати газ після Нового року і як на це дивиться Міжнародний валютний фонд?

Бізнесу — ринок, населенню — PSO

В Україні в останні роки існували дві ціни на газ.



Ринкова ціна діє для промисловості, залежить від котирувань на європейських хабах (плюс ПДВ й транспортування) і встановлюється щомісяця.

Залежно від ситуації на газовому ринку вартість ресурсу може суттєво зростати чи знижуватися. Так, у березні 2018 року кінцева ціна на газ для промисловості становила 8 775 грн за тис куб м, а в жовтні — 15 465 грн за тис куб м.

Навесні 2017 року для отримання кредитів МВФ уряд пообіцяв, що ціни на газ для населення також будуть ринковими. Що таке ринкова ціна, ЕП уже писала. Утім, це зобов'язання не було виконане: уряд боявся різкого підвищення вартості палива, а отже — падіння рівня електоральної підтримки.

Задля недопущення зростання тарифів Кабмін використовував так званий механізм PSO (спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів). Ціна на газ фіксувалася і була нижчою за ринкові показники. Такий самий інструмент досі використовується на ринку електроенергії.

Попередній уряд не раз змінював документ, який регулює вартість газу для населення. Останнє підвищення відбулося у жовтні 2018 року. В результаті газ для населення подорожчав на 23,5%: з 6 879 до 8 548 грн за тис куб м.

Тоді ж були оприлюднені розрахунки уряду, які свідчили, що це підвищення не буде останнім. Відповідно до документа, з 1 травня 2019 року ціна повинна була зрости до 9 852 грн за тис куб м, а з 1 січня 2020 року — до 12 314 грн.

Однак за місяць до запланованого травневого підвищення стало зрозуміло, що його не буде. Причина — сприятлива кон'юнктура на світовому ринку.

Уперше за час існування режиму PSO вартість закупівлі газу на європейському ринку знизилася нижче рівня, передбаченого відповідною постановою. Це стало приводом для внесення чергових змін, які дозволили знижувати ціни на газ до ринкових, але при цьому була встановлена верхня межа — 8 548 грн.

Керівник "Нафтогазу" спробував використати цю ситуацію задля повної лібералізації ринку та скасування PSO з 1 квітня. Однак відпускати ціни у вільне плавання відмовився Гройсман, який побачив у цій ініціативі пастку.

З 1 січня 2020 року механізм PSO вже точно буде скасований, це вимога чинного законодавства та МВФ. Однак це не означає, що уряд повністю відмовиться від фіксованих цін. Проте відтепер у споживачів буде вибір.

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Контракти на майбутнє

Днями стало відомо про нову ініціативу уряду щодо фіксації цін на газ. Мова йде про намір затвердити з 1 січня 2020 року так звану страхову ціну на газ для населення в розмірі близько 7 тис грн за тис куб м з ПДВ без транспортування. Зараз ціна становить 5 878 грн за тис куб м.

В уряді запевняють, що з урахуванням усіх витрат ціна буде на 7% нижча, ніж у першому кварталі 2019 року (8 550 грн). "Це ринковий інструмент, що має назву "контракт на майбутнє". Населення не повинно 31 грудня мати одну ціну, а з 1 січня — удвічі-утричі більшу", — заявляв міністр енергетики Олексій Оржель.

Відповідне рішення, додав міністр, уряд схвалить найближчим часом. Розкрити деталі до ухвалення документа Оржель відмовився.

Без відповідей на момент публікації тексту залишилися і запити ЕП до Міненерго та "Нафтогазу". Як пояснили співрозмовники в міністерстві, усі бояться, що процес може зірватись, тому до ухвалення рішення усе тримають в таємниці.

Проте ЕП вдалось дізнатись суть тих змін, які пропонує Міненерго.

За словами джерела в уряді, документ пропонує зобов'язати "Нафтогаз" постачати охочим газ за фіксованою ціною на квартал та квітень, тобто з 1 січня до 30 квітня 2020 року. Ціна — 6 834 грн за тис куб м з ПДВ без урахування вартості транспортування, розподілення та націнки облгазів.

Якщо клієнт відмовляється від цієї послуги, НАК постачатиме газ за щомісячними цінами, встановленими відповідно до ринкових умов. Якими вони можуть бути після Нового року — ключове питання. Усе залежить від того, чи вдасться підписати новий транзитний контракт з "Газпромом".

Поки що прогресу в цьому питанні нема. За розрахунками "Нафтогазу", які є в розпорядженні ЕП, у разі відсутності транзиту з 1 січня ціни на газ можуть зрости до 12 900 грн з ПДВ і без транспортування, що суттєво перевищує запропоновану фіксовану ціну. Утім, якщо транзит вдасться зберегти, контракти на майбутнє мають великий шанс завдати споживачам збитків.

Оржель стверджує, що в разі підписання угоди про транзит газ може стати чи не найдешевшим за всю історію перемовин. "Тоді споживачі із страховою ціною не виграють, бо на ринку буде менша ціна", — попередив міністр.

Чи є шанс, що до ухвалення постанови в неї будуть внесені зміни? Так, документ ще потребує погодження з Мінекономіки, Мінфіном та Мін'юстом, однак зелене світло від головного кредитора України в урядовців уже є.

Позиція МВФ

Міжнародний валютний фонд, який з 2017 року вимагає зрівняти ціни на газ для населення з ринковими, проти ініціативи уряду з фіксованими цінами не виступає. Про це ЕП стало відомо від джерел в Кабінеті міністрів.

Підтверджує ці слова і співрозмовник, наближений до фонду. "Щодо газу в МВФ питань нема. Є невизначеність щодо судів та банків. Ключове — Приватбанк та робота з проблемними кредитами", — каже він.

"Ініціативи щодо земельної реформи фонд підтримує, головне — запустити ринок. Допуск іноземців — на розсуд уряду. Якщо буде запроваджений перехідний період — теж нормально. Ключове — аби після запуску ринку не відбулося концентрації земель в одних руках", — заявив співрозмовник.

"Щодо газу вони налаштовані на запуск ринку з 1 січня і не бачать проблем. Повторення історії, як було з урядом Гройсмана, не чекають", — підсумував він.

Однак співрозмовник ЕП на ринку газу вважає ініціативу уряду профанацією.

"Це димова завіса перед необхідністю суттєвого підвищення цін. За "страховою" ціною можна продати невеликий обсяг газу. Для багатьох українців вартість залежатиме від цін для промисловості.

"Нафтогаз", уряд та МВФ це чудово розуміють, тому і нема зауважень. Таке рішення дає широку можливість для піару про нібито стабілізацію ціни... Про те, що навіть ця "дешева страхова" ціна зросте майже на 40%, ніхто не говорить.", — наголошує він.

Крім цього, в уряді припускають, що ціна може підвищитися через відсутність транзиту, і тому вводиться "страхова" ціна. А якщо транзит буде, а ціна на хабах зросте, які тоді будуть рішення?

Усі ці питання ЕП намагалася поставити представникам Міненерго та "Нафтогазу", однак відповіді не отримала. Відповісти детально там пообіцяли після оприлюднення рішення.