Речник Путіна: Газові переговори з Україною знаходяться в цейтноті
Російсько-українські переговори щодо подальшого транзиту газу знаходяться в цейтноті, але говорити про якісь деталі переговорів зараз неможливо.
Про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "Коммерсантъ".
"Ми в цейтноті, часу мало. "Нафтогаз" повинен оформити нову структуру, виконати всі необхідні процедури, при цьому потрібно ще зарезервувати необхідну кількість обсягів. Робота ведеться. Говорити про якісь деталі переговорів зараз неможливо", - сказав Пєсков.
За його словами, на даному етапі сторони обмінюються комерційними пропозиціями. "Сформульовано і передано українській стороні наші пропозиції", - додав прессекретар Путіна.
Чергова тристороння технічна зустріч щодо транзиту газу має пройти 29 листопада.
Нагадаємо:
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.
5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
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