Новини 20 листопада: кримські порти, Укренерго та контрабанда газу

Про кримські порти. Адміністрація морських портів України готує вимогу до уряду Росії про виплату понад 1,24 млрд гривень компенсації збитків, понесених внаслідок тимчасової окупації території АР Крим.

Про Укренерго. У НЕК "Укренерго" не вистачає коштів, щоб виплатити у першій декаді листопада аванс держпідприємству "Гарантований покупець" для компенсації його витрат зі сплати "зеленого тарифу".

Про контрабанду газу. Головне слідче управління Нацполіції спільно з ДФС ведуть розслідування за фактом порушення законодавства групою компаній при ввезенні на митну територію України природного газу та його подальшої реалізації.

Про приватизацію. Кабінет міністрів погодив 339 підприємств, які мають бути передані Фонду державного майна для великої та малої приватизації.

Про Укрзалізницю. 100% рухомого вантажного складу Укрзалізниці буде реалізовуватися між перевізниками через онлайн-майданчик Prozzoro.Продажі.

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Економічна правда