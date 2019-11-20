Україна вимагатиме від РФ 1,2 мільярда компенсації за порти в Криму

Адміністрація морських портів України готує вимогу до уряду Росії про виплату понад 1,24 млрд гривень компенсації збитків, понесених внаслідок тимчасової окупації території АР Крим.

Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.

"Вартість державного майна, яке було закріплене за філіями АМПУ та незаконно привласнене самопроголошеною владою Криму, складає понад 1,24 млрд грн.

Це вже другий шлях, який АМПУ використовує, щоб отримати компенсацію за збитки, понесені у Криму. Раніше держпідприємство надавало вичерпну інформацію щодо власних активів на півострові Міністерству юстиції України, яке подавало загальний позов у Європейський суд з прав людини", - йдеться у повідомленні.

"Цього разу ми використовуємо положення Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій. Перший крок – це направлення вимог щодо компенсації збитків безпосередньо до уряду РФ. Якщо протягом півроку ми не отримаємо відповіді, ця справа перейде на розгляд до міжнародного арбітражу", - підкреслив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Відповідне письмове звернення до уряду РФ планують надіслати до кінця 2019 року.

Зазначається, що інтереси АМПУ у спорі з Росією представлятиме юридична компанія Covington&BurlingLLP, яка має досвід захисту інтересів суб’єктів господарювання у міжнародних публічно-правових арбітражних інституціях.

За даними АМПУ, з 2014 року судноплавство в Азовському морі скоротилася більш ніж в два рази, а порти втратили майже половину вантажів. Українські морські порти недоотримали близько 6 млрд грн доходу.

Економічна правда