Кабмін погодив 339 підприємств для передачі на приватизацію

Кабінет міністрів погодив 339 підприємств, які мають бути передані Фонду державного майна для великої та малої приватизації.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив прем'єр Олексій Гончарук, передає "Укрінформ".

"Фактично 339 підприємств із 500, визначених президентом як ціль до кінця року, вже передано.

Це означає, що державних підприємств і активів в управлінні Кабміну стає менше, і все більше ці підприємства переходять в управління менеджерів, які мають чесно подивитися на те, що вони собою являють, підготувати їх до продажу через прозорі аукціони, через систему ProZorro. Продажі реалізувати ефективному власнику", - сказав прем'єр.

Міністр економіки Тимофій Милованов написав у Facebook, що з цих 339 підприємств жодне не є стратегічним.

"... Не виконує унікальну сервісну функцію та більшість - у критичному фінансовому стані (на жаль). Для ефективної роботи вони мають бути передані у приватний сектор. Для нас важливо залучити інвестиції для розвитку цих підприємств та зберегти робочі місця для людей", - підкреслив він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський доручив до 31 грудня 2019 року передати 500 держпідприємств Фонду державного майна для великої та малої приватизації. Всі органи виконавчої влади мають підготувати перелік, документацію та передати об'єкти в управління ФДМУ.

Перший заступник голови Мінекономіки Павло Кухта заявив, що у державній власності повинно залишитись лише 766 підприємств.