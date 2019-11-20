Нацполіція веде розслідування проти групи компаній за фактом контрабанди газу

Головне слідче управління Нацполіції спільно з ДФС ведуть розслідування за фактом порушення законодавства групою компаній при ввезенні на митну територію України природного газу та його подальшої реалізації.

Про це свідчать документи, які є у розпорядженні ЕП.

Слідство, зокрема, встановило, що ТОВ "Трейдер Газ", починаючи з квітня 2019 року, ввезло на митну територію України 171,1 млн кубометрів природного газу, а розмитнило - лише 40 млн кубометрів.

Зазначається, що частину об'єму імпортованого, у тому числі нерозмитненого (контрабандного) газу ТОВ "Трейдер Газ" реалізувала в адресу ТОВ "Метіда" та інших компаній, серед яких: ДП "Ітератрейд", ТОВ "Центральна газопостачальна компанія", ТОВ "Техпром газ", ТОВ "Веста", ТОВ "Крафт Енерджі", ТОВ "Енергосинтез", ТОВ "Євроенергогаз", ТОВ "Центренерджи", ТОВ "ЕК Канон", ТОВ "Приватна газопостачальна компанія", ТОВ "Укрфінгаз" та ТОВ "ІЕК "М2".

У поліції підкреслюють, що гроші, отримані від реалізації, у тому числі, нерозмитненого газу, вивели в тіньовий сектор економіки через "мінімізацію податкових зобов'язань та формування податкового кредиту через закупівлю пально-мастильних матеріалів".

Відповідно до витягу з реєстру досудових розслідувань, невстановлені особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ "Трейдер Газ" та ТОВ "Газ Ком Трейд", придбали 15 млн кубометрів газу та реалізували його на ТОВ "Меріда" та інші компанії.

Після цього - ухилились від сплати ПДВ в особливо великих розмірах "шляхом відображення неіснуючих операцій з придбання скрапленого газу у підприємств з ознаками фіктивності".

Серед підприємств з ознаками фіктивності перераховані: ТОВ "Паблік Сіті-Сервіс", ТОВ "Європа-ТД", ТОВ "Альтернатів Енерджі Сорсес Еко", ТОВ "Нафтоттрейдингінвест", ТОВ "Лінії Контрактів" ТОВ "Трейдінгтоп", ТОВ "Нафтогаз Ойл", ТОВ "Торговий Дім Крейнс" та ТОВ "Катма Груп".

Серед ознак фіктивності вказуються відсутність трудових договорів, виробничого, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, дозвільних документів на проведення діяльності.

Підкреслюється, що загальна сума коштів, які ТОВ "Трейдер газ" перерахувала на рахунки перерахованих вище підприємств з ознаками фіктивності, становить понад 470 млн грн.

Економічна правда