Всі вантажні вагони УЗ будуть розподілятися через Prozzoro

100% рухомого вантажного складу Укрзалізниці буде реалізовуватися між перевізниками через онлайн-майданчик Prozzoro.Продажі.

Про це заявив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

"Ок, виставляємо всі вагони на ProZorro.

100% піввагонів, зерновозів, цементовозів і іншого рухомого складу УЗ реалізовуватимемо через офіційний майданчик.

Жодного ручного управління і (на додаток) розмов про тіньовий ринок.

Сайт ProZorro.Продажі відомий всім. Все просто", - написав Кравцов.



Кравцов також зазначив, що відтепер УЗ отримає максимально прозорий економічний ефект, а ринок - чіткий механізм розподілу рухомого складу.

За його словами, зараз через Prozzoro реалізується лише третина піввагонів.

"Зараз ми реалізуємо білизько 30% піввагонів через цей майданчик. Тепер розробники програмних продуктів від Укрзалізниці та ProZorro.Продажі мають узгодити низку технічних питань. І - вперед", - резюмував голова УЗ.





Нагадаємо, що на початку жовтня УЗ підписали договір з Prozzoro.Продажі на здачу в оренду власних вагонів.



Економічна правда