Всі вантажні вагони УЗ будуть розподілятися через Prozzoro
100% рухомого вантажного складу Укрзалізниці буде реалізовуватися між перевізниками через онлайн-майданчик Prozzoro.Продажі.
Про це заявив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.
"Ок, виставляємо всі вагони на ProZorro.
100% піввагонів, зерновозів, цементовозів і іншого рухомого складу УЗ реалізовуватимемо через офіційний майданчик.
Жодного ручного управління і (на додаток) розмов про тіньовий ринок.
Сайт ProZorro.Продажі відомий всім. Все просто", - написав Кравцов.
Кравцов також зазначив, що відтепер УЗ отримає максимально прозорий економічний ефект, а ринок - чіткий механізм розподілу рухомого складу.
За його словами, зараз через Prozzoro реалізується лише третина піввагонів.
"Зараз ми реалізуємо білизько 30% піввагонів через цей майданчик. Тепер розробники програмних продуктів від Укрзалізниці та ProZorro.Продажі мають узгодити низку технічних питань. І - вперед", - резюмував голова УЗ.
Нагадаємо, що на початку жовтня УЗ підписали договір з Prozzoro.Продажі на здачу в оренду власних вагонів.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua