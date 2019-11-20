В "Укренерго" заявили про нестачу півмільярда на фінансування "зеленого тарифу"

У НЕК "Укренерго" не вистачає коштів, щоб виплатити у першій декаді листопада аванс держпідприємству "Гарантований покупець" для компенсації його витрат зі сплати "зеленого тарифу".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Підкреслюється, що дефіцит становить більше 481 млн грн, а розмір авансу - 821 млн грн.

В "Укренерго" зазначають, що протягом липня-жовтня 2019 року здійснили усі необхідні платежі для компенсації витрат на "зелений тариф" "Гарантованого покупця".

У компанії заявили, що основна причина браку коштів - нерівномірність та заборгованість по сплаті учасниками ринку послуги НЕК "Укренерго" з передачі електроенергії.

Станом на 14 листопада 2019 року ця заборгованість становить більше 1,2 млрд грн, а рівень розрахунків - 90%.

Ще однією причиною браку коштів в "Укренерго" називають судові рішення, якими влітку було призупинено дію нових тарифів на передачу для 5 підприємств Ігоря Коломойського.

"Загальне недоотримання коштів за липень-листопада через призупинення тарифів через суд становить 406,6 млн грн. Ці кошти можуть надійти в рахунок сплати тарифу на передачу лише після відповідного рішення судів", - заявили в компанії.

Нагадаємо:

22 серпня Апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення суду попередньої інстанції, який дозволив кільком заводам Ігоря Коломойського працювати з Укренерго за "старими" тарифами.

Йдеться про Запорізький і Нікопольський феросплавні заводи, а також Дніпроазот, Марганецький і Покровський ГЗК.

Для них діє тариф Укренерго (57,4 грн / МВт-год), затверджений постановою НКРЕКП №1905 від 12 грудня 2018 року.

Для інших учасників ринку діють тарифи, встановлені постановами № 954 та № 955 (347,43 грн/МВт-год і 8,9 грн/МВт-год відповідно).

Економічна правда