В АРМА прокоментували передачу Херсонської перевалки

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Про це повідомила прес-служба АРМА у Facebook.

"По-перше, АРМА спростовує інформацію про відсутність конкурсу на управління об’єктами у Херсоні. Конкурс на обрання управителем цими об’єктами проведений згідно законодавства, що застосовується до проведення такого роду конкурсів", - зазначається у повідомленні.

Також в Агентстві з розшуку та менеджменту активів запевнили, що до конкурсу долучились 8 учасників.

По-друге, зазначають у прес-службі, на підставі ухвали Київського районного суду м.Одеси 26 липня 2019 року в управління АРМА переданий не сам Херсонський нафтоперевалочний комплекс, а лише об’єкти нерухомого майна у складі цього комплексу.

"Інформація про це судове рішення була доступна у Єдиному держреєстрі судових рішень із 29 липня, що давало змогу зацікавленим особам взяти участь у конкурсі", - підкреслюється у повідомленні.

По-третє, зазначають в Агентстві, із вересня 2017 року – тобто майже два роки – АРМА проводить авторизацію потенційних управителів мультифункціональною нерухомістю.

"Відповідно, будь-яка компанія, яка мала бажання співпрацювати з АРМА, могла пройти відповідну процедуру авторизації та отримати актуальну інформацію про всі конкурсні пропозиції щодо передачі в управління арештованого майна", - стверджують у прес-службі.

Також в АРМА заявили, що "вкотре застерігають медіа від розповсюдження неправдивої інформації" про застосування відкритих торгів до конкурсного відбору управителів арештованим майном.

"Ця процедура як різновид публічних закупівель не застосовується до конкурсного відбору управителів арештованими активами. Це підтверджується судовою практикою та роз’ясненням МЕРТ: на закупівлю послуг управителів не витрачаються державні кошти", - резюмували в АРМА.

Нагадаємо:

28 серпня повідомлялося, що управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом може без конкурсу перейти від державного "Підприємства із забезпечення нафтопродуктами" до ТОВ "Вествайд Трейд".

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".

Економічна правда