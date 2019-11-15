АРМА розірвала договір із маловідомою компанією про передачу в управління Херсонської нафтоперевалки

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розіравло договір з компанією "Вествайд Трейд" про передачу їй в управління Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

Про це ЕП повідомив член Громадської ради при АРМА Віталій Власюк.

"АРМА розірвала договір з Вествайд Трейд", - сказав він.

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Нагадаємо:

Суд дозволив передати майно Херсонського нафтоперевалочного комплексу, а саме обладнання, спецтранспорт і меблі, в управління Агентству розшуку і менеджменту активами.

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, якій раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Національне антикорупційне бюро відкрило справу стсовно посадових осіб Агентства з розшуку та менеджменту активів за фактом передачі Херсонського нафтоперевалочного комплексу в управління ТОВ "Вествайт Трейд".

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".

Аукціон з продажу Херсонської нафтоперевалки відбудеться 18 листопада на майданчику СЕТАМ. Це буде друга спроба виконавчої служби продати об'єкт. Стартова ціна - 161,3 млн грн.

Комплекс виставляється на торги в рамках виконавчого провадження щодо стягнення заборгованості "Реал Банку" за кредитом рефінансування, наданому Нацбанком в листопаді 2013 року. Прострочений борг за цим кредитом становить 787,4 млн грн без урахування відсотків і штрафних санкцій.

У компанії ТОВ "Неон Фінанс", 100% статутного капіталу якої належить "ТАС Ессет Менеджмент" Сергія Тігіпка, підтвердили інформацію про подання заявки на участь у аукціоні з продажу Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

Микола Топалов, ЕП