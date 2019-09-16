Держагентство готується передати фіктивній фірмі обладнання Херсонської нафтоперевалки
Суд дозволив передати майно Херсонського нафтоперевалочного комплексу, а саме обладнання, спецтранспорт і меблі, в управління Агентству розшуку і менеджменту активами.
Про це йдеться в рішенні Київського районного суду Одеси від 10 вересня.
В той же час у тексті рішення є посилання на лист АРМА від 27 серпня в прокуратуру Одеської області, в якому йдеться, що новим керівником цього обладнання має стати компанія "Вествайт Трейд".
"На адресу прокуратури області надійшов лист АРМА ... згідно з яким ... переможцем конкурсу у відборі осіб, які можуть надавати послуги з управління арештованим майном визначено ТОВ "Вествайт Трейд", з яким 23 серпня 2019 року було укладено договір, який передбачає право управління нерухомим майном", - йдеться в рішенні суду.
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Нагадуємо:
Державне підприємство "СЕТАМ" продає арештований Державною виконавчою службою Міністерства юстиції Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 201,48 мільйона гривень.
Агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, якій раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.
В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.
Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".
Економічна правда
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