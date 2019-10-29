НАБУ почало розслідування передачі Херсонської нафтоперевалки компанії з ознаками фіктивності

Національне антикорупційне бюро відкрило справу стсовно посадових осіб Агентства з розшуку та менеджменту активів за фактом передачі Херсонського нафтоперевалочного комплексу в управління ТОВ "Вествайт Трейд".

Про це повідомляє enkorr з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Зазначається, що дані до реєстру досудових розслідувань внесли 23 жовтня.

Розслідування розпочали за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.

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Нагадаємо:

Суд дозволив передати майно Херсонського нафтоперевалочного комплексу, а саме обладнання, спецтранспорт і меблі, в управління Агентству розшуку і менеджменту активами.

Державне підприємство "СЕТАМ" продає арештований Державною виконавчою службою Міністерства юстиції Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 201,48 мільйона гривень.

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, якій раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".