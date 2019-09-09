АРМА передала Херсонську нафтоперевалку в управління компанії з ознаками фіктивності

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, якій раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

Про це йдеться у статті ЕП.

Зазначається, що компанія "Вествайт трейд" була створена менше року тому – у жовтні 2018 року. Єдиним її засновником і директором значиться житель міста Остер Чернігівської області Авершин В'ячеслав Яковлевич – також маловідома на паливному ринку особа.

"Щоб поспілкуватися з директором компанії ЕП завітала в її офіс на вулиці Великій Васильківській у Києві. Вхід в офіс виглядає так:

Фото: Микола Топалов, ЕП

Компанія, що управлятиме нафтоперевалочним активом, який щороку генерує десятки мільйонів гривень, ділить офісне приміщення з інтернет магазином "Все для манікюру та краси", кав'ярнею, копіцентром, хімчисткою та сервісом, який ремонтує "все, що вмикається в розетку".

Невибагливість менеджерів "Вествайт трейду" можна було б пояснити їхньою скромністю, однак все виявилося набагато простіше: вони просто не з'являються в офісі", - йдеться у публікації.

"Це фіктивна фірма, вони тут бувають дуже рідко. Ці двері майже не відкриваються. Директора звати Віталій", - каже чоловік років 50-ти, якого журналіст зустрів на вході в офісні приміщення. "Може, В'ячеслав?", - перепитує журналіст. "Ні, сюди приходить Віталій", - стверджує чоловік.

Фото: Микола Топалов, ЕП

Підкреслюється, що єдиний дозвільний документ, який є у підприємства – це ліцензія на здійснення оптової торгівлі пальним без місць торгівлі.

"Тобто підприємство немає жодного відношення до зберігання пального. Нікому нічого невідомо ні про досвід, ні про матеріальну базу цих підприємств, ні про їхнє бачення щодо управління підприємством", - каже радник юридичної компанії "Фінкорд Інтелідженс" Андрій Гевко, який представляє інтереси ПЗНП.

Ці питання у телефонній розмові ЕП намагалася поставити Авершину, однак він відмовився спілкуватися з журналістами і попросив відправити письмовий запит. На момент публікації тексту відповіді редакція не отримала.

"Юридичного зв’язку ми не бачимо. Вона не пов’язана із жодним успішним гравцем ринку, який довгий час працює в нафтоперевалці або на нафтобазах. Можливо, хтось за ними і стоїть, але цього ми не знаємо. Це компанія, яка створена рік тому. Про що тут можна говорити?", - заявив Гевко.

З цим та рядом інших питань ЕП звернулася до АРМА, але конкретних відповідей не отримала. Надати сам договір управління майном агентство також відмовляється.

Фактично агентство продублювало прес-реліз, який був опублікований 28 серпня, після перших повідомлень про передачу комплексу невідомій компанії.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом перейшло від державного "Підприємства із забезпечення нафтопродуктами" до ТОВ "Вествайд Трейд".

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".

Економічна правда