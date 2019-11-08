У компанії Тігіпка підтвердили, що подали заявку на купівлю Херсонської нафтоперевалки

У компанії ТОВ "Неон Фінанс", 100% статутного капіталу якої належить "ТАС Ессет Менеджмент" Сергія Тігіпка, підтвердили інформацію про подання заявки на участь у аукціоні з продажу Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

Про це ЕП повідомили у компанії.

"Так, ця інформація правдива", - заявили у ТОВ "Неон Фінанс".

Раніше видання enkorr з посиланням на джерело повідомило, що ТОВ "Неон Фінанс" подала заявку на участь у аукціоні.

Зазначалось, що "Неон Фінанс" є поки єдиною компанією, яка сплатила гарантійний внесок у розмірі 8 млн грн і була допущена до аукціону.

Відповідно до Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємств та громадських формувань, засновником ТОВ "Неон Фінанс" є ТОВ "ТАС Ессет Менеджмент". Розмір статутного капіталу - 1 тисяча гривень, кінцевий бенефіціарний власник - Сергій Тгіпко.

ТОВ "Неон Фінанс" заснована 1 жовтня 2019 року. Основним видом діяльності вказано діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Нагадаємо:

Аукціон з продажу Херсонської нафтоперевалки відбудеться 18 листопада на майданчику СЕТАМ. Це буде друга спроба виконавчої служби продати об'єкт. Стартова ціна - 161,3 млн грн.

Комплекс виставляється на торги в рамках виконавчого провадження щодо стягнення заборгованості "Реал Банку" за кредитом рефінансування, наданому Нацбанком в листопаді 2013 року. Прострочений борг за цим кредитом становить 787,4 млн грн без урахування відсотків і штрафних санкцій.

Читайте також: Прилаштували. Як "перевалку Курченка" віддали компанії з "манікюрного салону"

Суд дозволив передати майно Херсонського нафтоперевалочного комплексу, а саме обладнання, спецтранспорт і меблі, в управління Агентству розшуку і менеджменту активами.

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, якій раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".

Олексій Павлиш, ЕП