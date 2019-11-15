Бахматюк відкидає претензії НБУ щодо боргу у 30 мільярдів перед державою

Інформація про борги ексвласника VAB Банку Олега Бахматюка у розмірі 29,3 мільярда гривень перед державою не відповідає дійсності та є маніпуляцією.

Про це заявив сам Бахматюк у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Він, зокрема, запропонував залучити міжнародних радників для незалежної оцінки і вироблення спільних рішень щодо врегулювання боргу.

"Вчора було 10 млрд грн, сьогодні вже 30 млрд грн, а завтра буде 40 або 50 млрд. Це якась істерика з боку Нацбанку.

Це не борги Бахматюка, це зобов'язання банків, перед якими є заборгованість колишнього акціонера VAB Банку Максимова, є борги позичальників в Криму, Донецьку і Луганську і інші ", - підкреслив він.

За його словами, стосовно його банку "Фінансова ініціатива" діє рішення суду про незаконне введення тимчасової адміністрації.

Бахматюк додав, що з 7,7 млрд грн боргів його компаній перед держбанками, включених Нацбанком в загальну суму 29,3 млрд грн, борги перед Ощадбанком і Укргазбанком реструктуризовані, а перед Укрексімбанком перебувають в стані реструктуризації.

"Їх бажання знищити більше, ніж бажання отримати повернення боргів. 8 млрд грн - цифра, яка підйомна", - заявив він.

Бізнесмен нагадав, що офіційно направив Фонду гарантування вкладів фізосіб пропозицію про поетапне погашення цієї суми по 1 млрд грн в рік з внесенням 500 млн грн гарантійного внеску.

На його думку, такі звинувачення НБУ висуває, щоб вигородити колишніх працівників Нацбанку, підозрюваних у справі про стабкредит VAB Банку на 1,2 млрд грн, зокрема, першого заступника голови НБУ Олександра Писарука.

"Але чи не вийде так, що Писарук хороший, коли давав кредит, а Бахматюк поганий, коли його брав. Все було зроблено законно. Якщо Писарук не винен, то і я не винен", - підкреслив Бахматюк.

"Опублікуйте дані по всіх боржниках: почніть з найбільшого і закінчите найменшим. Чому ви виділяєте лише Бахматюка? Всіх напишіть! Хтось інший повертає гроші? Я хоча б намагаюсь", - заявив він.

Нагадаємо:

У Нацбанку заявили, що колишній власник двох банків "Фінансова ініціатива" та "ВіЕйБі Банк" Олег Бахматюк винен державі 29,3 мільярда гривень.

Вищий антикорупційний суд визначив для експершого заступника Нацбанку Олександра Писарука запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.

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