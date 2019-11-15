Всі розділи
Укр / Рус

Бахматюк винен державі майже 30 мільярдів — Нацбанк

П'ятниця, 15 листопада 2019, 15:28

Колишній власник двох банків "Фінансова ініціатива" та "ВіЕйБі Банк" Олег Бахматюк винен державі 29,3 мільярди гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Заборгованість Бахматюка перед державою більша, ніж передбачені кошти на ліки для українців у Держбюджеті-2020", - підкреслили в НБУ.

Зазначається, що сума боргу складається з:

11 млрд грн - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та "ВіЕйБі Банку", власником яких був Бахматюк;

10,6 млрд грн - Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам;

7,7 млрд грн - трьом державним банкам.

"Щоб гарантувати повернення коштів за кредитами рефінансування, свого часу НБУ не лише домігся від Бахматюка офіційного визнання себе власником "Фінансової ініціативи" та "ВіЕйБі Банку", але й вперше уклав з ним договір особистої поруки.

Заборгованість Бахматюка перед НБУ забезпечена його особистими поруками про її погашення на загальну суму 8,6 млрд грн та майновими поруками його компаній", - йдеться у повідомленні.

У НБУ заявили, що подали проти Бахматюка та його компаній більше 50 позовів в суди, щоб "ці поруки перетворилися у реальне повернення коштів".

"Однак навіть 19 перемог у судах не дозволили поки забезпечити погашення боргів: реалізація майна Державною виконавчою службою йде напрочуд кволо", - зазначили у НБУ.

 

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд визначив для експершого заступника Нацбанку Олександра Писарука запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк". 

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.  

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. 

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука  є посиленням терору з боку влади.

Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.

Читайте такожСправа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтарєвої та банкірів бізнесмена

Олег Бахматюк: НБУ тримає мене "за одне місце", щоб зламати і розірвати цю ситуацію

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нацбанк Бахматюк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Голова НБУ перервав закордонне відрядження через затримання посадовців банку 12 листопада 2019, 14:30
Парламент призначив Шапрана новим членом Ради Нацбанку 12 листопада 2019, 13:07
Інфляція очікувано сповільнилась до 6,5% — Нацбанк 11 листопада 2019, 19:41
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!