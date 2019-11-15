Бахматюк винен державі майже 30 мільярдів — Нацбанк

Колишній власник двох банків "Фінансова ініціатива" та "ВіЕйБі Банк" Олег Бахматюк винен державі 29,3 мільярди гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Заборгованість Бахматюка перед державою більша, ніж передбачені кошти на ліки для українців у Держбюджеті-2020", - підкреслили в НБУ.

Зазначається, що сума боргу складається з:

11 млрд грн - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та "ВіЕйБі Банку", власником яких був Бахматюк;

10,6 млрд грн - Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам;

7,7 млрд грн - трьом державним банкам.

"Щоб гарантувати повернення коштів за кредитами рефінансування, свого часу НБУ не лише домігся від Бахматюка офіційного визнання себе власником "Фінансової ініціативи" та "ВіЕйБі Банку", але й вперше уклав з ним договір особистої поруки.

Заборгованість Бахматюка перед НБУ забезпечена його особистими поруками про її погашення на загальну суму 8,6 млрд грн та майновими поруками його компаній", - йдеться у повідомленні.

У НБУ заявили, що подали проти Бахматюка та його компаній більше 50 позовів в суди, щоб "ці поруки перетворилися у реальне повернення коштів".

"Однак навіть 19 перемог у судах не дозволили поки забезпечити погашення боргів: реалізація майна Державною виконавчою службою йде напрочуд кволо", - зазначили у НБУ.

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд визначив для експершого заступника Нацбанку Олександра Писарука запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.

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Економічна правда