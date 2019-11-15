Бахматюк винен державі майже 30 мільярдів — Нацбанк
Колишній власник двох банків "Фінансова ініціатива" та "ВіЕйБі Банк" Олег Бахматюк винен державі 29,3 мільярди гривень.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.
"Заборгованість Бахматюка перед державою більша, ніж передбачені кошти на ліки для українців у Держбюджеті-2020", - підкреслили в НБУ.
Зазначається, що сума боргу складається з:
11 млрд грн - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який виплатив цю суму вкладникам двох банків – "Фінансова ініціатива" та "ВіЕйБі Банку", власником яких був Бахматюк;
10,6 млрд грн - Національному банку за кредитами рефінансування, виданим згаданим банкам;
7,7 млрд грн - трьом державним банкам.
"Щоб гарантувати повернення коштів за кредитами рефінансування, свого часу НБУ не лише домігся від Бахматюка офіційного визнання себе власником "Фінансової ініціативи" та "ВіЕйБі Банку", але й вперше уклав з ним договір особистої поруки.
Заборгованість Бахматюка перед НБУ забезпечена його особистими поруками про її погашення на загальну суму 8,6 млрд грн та майновими поруками його компаній", - йдеться у повідомленні.
У НБУ заявили, що подали проти Бахматюка та його компаній більше 50 позовів в суди, щоб "ці поруки перетворилися у реальне повернення коштів".
"Однак навіть 19 перемог у судах не дозволили поки забезпечити погашення боргів: реалізація майна Державною виконавчою службою йде напрочуд кволо", - зазначили у НБУ.
Нагадуємо:
Вищий антикорупційний суд визначив для експершого заступника Нацбанку Олександра Писарука запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень.
11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".
Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".
Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.
Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.
Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.
У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.
В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.
Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.
Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.
Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.
Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".
Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.
Читайте також: Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтарєвої та банкірів бізнесмена
Олег Бахматюк: НБУ тримає мене "за одне місце", щоб зламати і розірвати цю ситуацію
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua