"Справа банкірів": суд не арештував Писарука і визначив 5 мільйонів застави

Вищий антикорупційний суд визначив для експершого заступника Нацбанку Олександра Писарука, підозрюваного у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк", запобіжний захід у вигляді застави у 5 мільйонів гривень.

Джерело: засідання ВАКС

Пряма мова судді Катерини Широкої: "Застосувати до підозрюваного Писарука запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 мільйонів гривень".

Деталі: Суддя зачитала резолютивну частину рішення. У Писарука є 5 днів, щоб внести заставу. Також експосадовець НБУ має носити електронний браслет.

Прокурор: "Сторона обвинувачення вважає за необхідне застосувати до підозрюваного Писарука найбільш суворий запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів… або визначити розмір застави у 30 мільйонів гривень".

Таке клопотання прокурор обґрунтовував тим, що Писарук може переховуватись від органів досудового розслідування, може втекти закордон з метою уникнення кримінальної відповідальності і знищувати докази.

Адвокат Катерина Гупало: "Вважаємо дану підозру повністю необґрунтованою".

Деталі: Захист вважав достатнім запобіжного заходом особисте зобов’язання.

Писарука хотіли взяти на поруки 14 осіб. Серед них – глава НБУ Яків Смолій, заступники глави НБУ: Катерина Рожкова, Олег Чурій, Дмитро Сологуб, Роман Борисенко; ексглава "Райффайзен Банку" Володимир Лавренчук, голова інвестфонду Dragon Capital Томаш Фіала, член наглядової ради "Фармак" Філя Жебровська, експрезидент "Київстару" Петро Чернишов, депутат Київради Сергій Гусовський, голова правління банку "Авангард" Світлана Корчинська, ексчлен правління ВТБ банку Ірина Туровцова, президент Американської торговельної палати в України Андрій Гундер.

Катерина Рожкова, Володимир Лавренчук, Олександр Писарук і Томаш Фіала перед засіданням ВАКС 14 листопада ФОТО З FACEBOOK РОЖКОВОЇ

Сам Писарук розповів, що кілька років тому, під час його роботи в МВФ, з ним зв’язувалося НАБУ, і вони близько 2 годин по відеозв’язку говорили щодо цієї справи про стабілізаційний кредит. За словами Писарука, у той час він не мав навіть статусу свідка, але відповів на всі питання НАБУ, і що після цієї розмови декілька років нічого не відбувалося.

Суддя запитувала Писарука, чи має він постійне місце проживання за кордоном і чи має візу до США. Підозрюваний пояснив, що співробітники МВФ мають спеціальний статус проживання у США, що у його паспорті є віза, але в ній написано, що з моменту звільнення з МВФ в’їхати по ній до США він не може.

Писарук також додав, що у нього є тимчасова (до лютого 2020 року) резиденція у Португалії.

Він також наголосив, що після роботи в МВФ прийняв рішення повернутися в Україну і очолити "Раффайзен банк".





Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, "ВіЕйБі Банк" та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами "ВіЕйБі Банку".

Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.

Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.

Олександр Писарук в 2014-2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.

Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.

Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у "ВіЕйБі банку" зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.

Сама Гонтарева каже, що затримання Писарука є посиленням терору з боку влади.

Вищий антикорупційний відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього виконувача обов’язків начальника управління НБУ по Києву та Київській області Миколу Каленського в справі про привласнення стабілізаційного кредиту для "VAB Банку".

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 15 млн грн застави колишній директорці генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі.

Знати більше: Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда

Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена



Українська правда