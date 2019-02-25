Пільговий період: "євробляхи" розмитнились на 13,5 мільярда гривень

Станом на 25 лютого надходження від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації становили майже 13,6 млрд гривень.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками уряду з питань індексації пенсій.

Президент нагадав, що 22 лютого завершився пільговий період, протягом якого розмитнити авто з іноземною реєстрацією можна було за пільговою ставкою 0,5 акцизного збору.

"Була запропонована спільна позиція, що вся сума від "євроблях" має піти до Пенсійного фонду", - нагадав Порошенко.

"Результат сьогоднішнього дня: всього через механізми пільгового розмитнення надійшло майже 13,6 млрд гривень. В тому числі майже 6 млрд гривень по програмі старих авто, які ми можемо зараз використати на підтримку пенсіонерів", - заявив він.

"22 закінчився термін пільгового розмитнення. Сьогодні, 25 лютого, ми зібралися, щоб забезпечити виплати цих грошей пенсіонерам", - сказав президент.

Порошенко також подякував Верховній Раді та уряду за тверду і послідовну позицію щодо цього питання.

Раніше у ДФС назвали Топ-5 найдорожчих розмитнених "євроблях".

Детальніше читайте у статті: Кінець пільгового періоду розмитнення "євроблях". Що далі

Економічна правда