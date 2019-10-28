Новини 28 жовтня: скасування ЄСВ, звільненя Лавренюка, відхід Жеваго

Про скасування ЄСВ. Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов запропонував до обговорення низку рішень для податкової реформи, зокрема, скасування єдиного соціального внеску та зниження податку на доходи фізосіб.

Про звільнення Лавренюка. Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив, що завершує роботу у міністерстві.

Про велику приватизацію. Президент Володимир Зеленський підписав указ про передачу Фонду державного майна, для подальшої приватизації, справи перших п'яти підприємств - готелю "Дніпро", ДП "Чайка", "Центрсервіс", "Технобуд" та "Українські телекомунікаційні мережі".

Про найприбутковіші держкомпанії. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднило перелік 10 державних компаній сектору з найбільшим показником чистого прибутку станом на 1 липня 2019 року.

Про відхід Жеваго. Костянтин Жеваго з власної ініціативи залишає посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.

Про суд між Приватбанком та авіакомпанією Коломойського. Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Приватбанку та відмовив у визнанні кредиторських вимог банку на 1,5 мільярда гривень до "Дніпроавіа", яка належить до групи "Приват" Ігоря Коломойського.

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