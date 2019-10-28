Топ-10 найбільш прибуткових держкомпаній — Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднило перелік 10 державних компаній сектору з найбільшим показником чистого прибутку станом на 1 липня 2019 року.

В сумі 10 держпідприємств заробили понад 32 мільярдів гривень.



Переважну більшість прибутку заробив НАК Нафтогаз — близько 75 відсотків від усієї суми.

Слідом за ним йдуть енергетичні підприємства: "Укренерго" , "Укргідроенерго" та "Енергоатом".



Укрзалізниця заробила понад 1 мільярд гривень прибутку і посіла 5 місце.



Аеропорт Бориспіль, керівництво якого виступило проти передачі підприємства в концесію, посів 7 місце і заробив 792,5 мільйона гривень чистого прибутку.