Суд відхилив скаргу Приватбанку до авіакомпанії Коломойського на 1,5 мільярда

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Приватбанку та відмовив у визнанні кредиторських вимог банку на 1,5 мільярда гривень до "Дніпроавіа", яка належить до групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Відповідне рішення суд прийняв 10 жовтня, передає Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, вимоги Приватбанку включали винагороду та пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років.

Верховний Суд відхилив їх, базуючись на своїх же рішеннях про визнання частково недійсними відповідних угод, які були прийняті в т.ч. з урахуванням виконання поручителем основного боргового зобов’язання позичальника.



Також суд наголосив, що "сплата винагороди (комісії) в установленому спірним договором порядку та розмірі не відповідає вимогам розумності та справедливості".

Ініціатор справи про визнання банкрутом "Дніпроавіа" - "Укртатнафта" (підприємство також підконтрольне групою "Приват" Коломойського).



Нагадаємо:

"Дніпроавіа" здійснювала регулярні та чартерні авіарейси до країн Європи, Близького Сходу, СНД.

Фонд держмайна України наприкінці серпня 2009 року продав 94,572% акцій компанії ТОВ "Галтера". У результаті авіакомпанією через "Галтеру" володіє група "Приват" бізнесмена Ігоря Коломойського.

Рішенням госпсуду за поданням Дніпропетровської обласної прокуратури 30 березня 2017 року вирішено 94,5% акцій ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" списати на користь держави.

17 грудня 2018 року Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи про банкрутство ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" відмовився задовольнити заяву Приватбанку про визнання його вимог до "Дніпроавіа" в розмірі 1,5 млрд грн.

26 вересня 2019 року Госпсуд Києва відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до компанії "Галтера" в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" від 28 серпня 2009 року.