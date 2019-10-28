Зеленський передав на приватизацію 5 держпідприємств

Президент Володимир Зеленський підписав указ про передачу Фонду державного майна, для подальшої приватизації, справи перших п'яти підприємств - готелю "Дніпро", ДП "Чайка", "Центрсервіс", "Технобуд" та "Українські телекомунікаційні мережі".

Про це, під час прес-брифінгу, повідомила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів.

"Сьогодні підписано указ президента, який передає перші комерційні підприємства, які перебували в управлінні Державного управління справами Фонду держмайна на приватизацію", - прокоментувала Ковалів.

При цьому вона зазначила, що "Центрсервіс", по суті, є комерційною нерухомістю, а "Технобуд" і "Українські телекомунікаційні мережі" переважно здавали нерухомість в оренду.

Зазначається, що держпідприємства відібрали після інвентаризації.

"Ми обрали перші п'ять, які повністю готові, щодо яких у нас немає заборон, судів та інших юридичних обмежень на приватизацію", - зазначила Ковалів.

За її словами, наступним кроком стане передача в Фонд держмайна ще дев'яти об'єктів.

"Наразі щодо них триває інвентаризація та підготовча робота, щодо деяких ми відстоюємо в судах інтереси держави", - уточнила заступниця голови Офісу президента, уточнивши, що мова йде, про готель "Україна", комплекси "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця".