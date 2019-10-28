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Заступник голови Мінінфраструктури Лавренюк йде у відставку

Понеділок, 28 жовтня 2019, 14:00

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив, що завершує роботу у міністерстві.

Про це він написав у Facebook.

"Цього тижня я офіційно завершую свою роботу у Міністерстві інфраструктури України. Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву Міністерства", - заявив Лавренюк.

"Я вважаю, що на цьому перехідному етапі, після зміни керівництва МІУ, моя функція виконана і потрібно рухатись далі", - написав він про причини звільнення.

За даними ЕП, Юрій Лавренюк, який з 2016 року займав посаду заступника міністра та відповідав за портовий напрямок, представляє в транспортному відомстві інтереси глави МВС Авакова.

Після новини у вересні про те, що Лавренюк може залишитися, одразу декілька профільних асоціацій опублікували листи на ім’я президента та прем’єра з проханням не допустити його перепризначення, оскільки з ним, начебто, пов’язані ледь не усі корупційні скандали останніх років.

Економічна правда

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Мінінфраструктури

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