Заступник голови Мінінфраструктури Лавренюк йде у відставку
Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив, що завершує роботу у міністерстві.
Про це він написав у Facebook.
"Цього тижня я офіційно завершую свою роботу у Міністерстві інфраструктури України. Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву Міністерства", - заявив Лавренюк.
"Я вважаю, що на цьому перехідному етапі, після зміни керівництва МІУ, моя функція виконана і потрібно рухатись далі", - написав він про причини звільнення.
За даними ЕП, Юрій Лавренюк, який з 2016 року займав посаду заступника міністра та відповідав за портовий напрямок, представляє в транспортному відомстві інтереси глави МВС Авакова.
Після новини у вересні про те, що Лавренюк може залишитися, одразу декілька профільних асоціацій опублікували листи на ім’я президента та прем’єра з проханням не допустити його перепризначення, оскільки з ним, начебто, пов’язані ледь не усі корупційні скандали останніх років.
Економічна правда
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