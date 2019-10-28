Amazon, Ebay, Alibaba, OLX, Rozetka та інші: як вибрати ідеальний майданчик для продажів

Що таке маркетплейси, якими вони бувають і як українському продавцю вибрати торговий майданчик – на локальному або міжнародному ринку.(рос)

Никто не может точно сказать, какой маркетплейс был первым. Википедия упоминает в этом ключе биржу подержанных компьютеров Boston Computer Exchange.

Она открылась в 1982 году — сначала как бумажная база данных, а с появлением интернета перешла в онлайн. BoCoEx умерла за год до того, как интернет стал публичным. В 1990 году компанию продали, новый собственник не стал развивать онлайн-наработки.

Сегодня принципы, заложенные фаундерами BoCoEx, используют сотни маркетплейсов — от глобальных eBay и Alibaba до локальных.

На рынке работают тысячи площадок. У них есть как общие черты, так и специфические особенности, рассчитанные на конкретную аудиторию. Как подобрать нужный маркетплейс?

Маркетплейсы в структуре e-commerce

Маркетплейс — торговая площадка, на которой продавец может разместить товар, а покупатель — заказать его. Этот канал продаж может быть интересен компаниям любого размера, на любой стадии развития.

По данным Statista, в 2018 году на одном только Amazon насчитывалось более 200 тысяч небольших компаний, продавших товаров на $100 тысяч или больше. Еще 50 тысяч таких пользователей имели оборот, превышающий $500 тысяч.

Чтобы понять характерные признаки маркетплейсов и научиться отличать их от других форматов, стоит сравнить основные типы ecommerce-сайтов.

Доска объявлений, или классифайд — сайт, где продавцы (а иногда и покупатели) размещают свои объявления. Это не торговая площадка, а информационная, там нельзя сразу сделать заказ. Нужно связаться с продавцом, обсудить условия и лично заключить сделку.

Примеры: OLX, RIA.com, Shafa.ua

Агрегатор — сайт, который позволяет сравнить предложения разных продавцов. Скажем, пользователь хочет купить новый телефон. Он заходит на сайт агрегатора, вбивает название модели — и видит список магазинов с ценами, сроками доставки, рейтингом по отзывам.

Но агрегатор, опять же, ничего не продает, он только предоставляет данные. Покупателю нужно будет перейти на сайт конкретного магазина (или маркетплейса) и оформить заказ там.

Примеры: Hotline, ЛУН, Tickets.ua. Loading...

Онлайн-магазин — сайт конкретного производителя или продавца, где можно оформить заказ и оплатить его.

Примеры: Comfy, Moyo, MakeUp.

Собственно, маркетплейс. От обычного интернет-магазина отличается тем, что продавцов на сайте много. Обычно у маркетплейсов есть удобный интерфейс для размещения товаров, есть возможность сделать заказ сразу на сайте, оплатить его и оформить доставку.

Примеры: eBay, Etsy, Lamoda.

В некоторых англоязычных обзорах термин "агрегатор" понимают иначе: как площадку, которая объединяет множество разрозненных поставщиков товаров или услуг. Тут агрегатор отличается от маркетплейса тем, что поставщики должны работать под брендом самого агрегатора и придерживаться единого формата и стандартов.

В нашей классификации это все-таки маркетплейсы.

Примеры: Uber, Airbnb, в Украине такой подход использует Uklon, отчасти — Kabanchik.ua.

Еще одна сложность — с компаниями, которые начинались как интернет-магазины, а потом расширили деятельность. Например, Amazon когда-то продавал только книги, а сейчас на сайте 37 товарных групп, включая собственную продукцию.

В некоторых статьях компанию называют агрегатором, но по всем признакам это маркетплейс с дополнительными услугами (складскими, логистическими).

В Украине аналогом может считаться Rozetka: когда-то была интернет-магазином электроники, сейчас работает с 16 категориями товаров и предоставляет площадку другим поставщикам.

"Если говорить об украинских предпринимателях и международной торговле, то многие даже не пытаются работать на глобальных маркетплейсах, потому что боятся языкового барьера.

Но, во-первых, есть площадки с поддержкой украинского или русского языка, как наша. А во-вторых, для торговли на маркетплейсе не нужно идеального владения английским, достаточно среднего уровня и словаря под рукой", — объясняет СЕО международного маркетплейса для B2B-торговли Tradalaxy Александр Юдицкий.

Какие маркетплейсы бывают

Рынок маркетплейсов насчитывает сотни, если не тысячи площадок. Чтобы выбрать подходящую, нужно изучить классификацию маркетплейсов.

B2C-маркетплейсы (business to consumer, от бизнеса к потребителю) — площадки, где компании — производители или продавцы — предлагают свои товары и услуги конечным потребителям.

Такие маркетплейсы часто работают не только в браузере, но и имеют мобильное приложение. Примеры — Amazon, Rozetka.

B2B-маркетплейсы (business to business, от бизнеса к бизнесу) — площадки, где бизнес торгует с бизнесом. Покупатель на такой площадке может быть как конечным пользователем, так и посредником, который потом перепродаст товар собственным клиентам.

Примеры — Alibaba, Made-in-China, Tradalaxy.

C2B-маркетплейсы (consumer to business, от потребителя к бизнесу — дословный, но не совсем точный перевод). Площадки, где индивидуальные пользователи предлагают товары/услуги для бизнеса.

Примеры — фриланс-биржи Fiverr и Upwork.

C2C-маркетплейсы (consumer to consumer, от потребителя к потребителю) — площадки, где индивидуальные пользователи продают товары и услуги другим пользователям.

Примеры — eBay и OLX.

Сама бизнес-модель маркетплейсов считается перспективной, поскольку она приносит пользу и продавцу, и покупателю. Именно поэтому маркетплейсы становятся все более популярны — и в сфере товаров, и в сфере услуг.

Upwork — хороший пример маркетплейса для C2B-сегмента, который работает без географических ограничений для пользователей.

К примеру, в США за последние 5 лет количество пользователей — фрилансеров — увеличилось практически в два раза. Идентичная тенденция наблюдается и в Украине, которая является фриланс-рынком №1 в Европе и 4-м рынком на мировой карте фриланса.

"Все больше мировых компаний переходят на гибридную модель бизнеса, который совмещает штатных сотрудников в HQ (штаб-квартирах) и распределенные команды по всему миру. Для бизнеса преимущества очевидны: фокус на критически необходимые навыки, доступ к лучшим талантам, которых не найти оффлайн, экономия бюджета", — говорит партнер Upwork по развитию бизнеса в CEE-регионе Екатерина Божкова.

"В Украине уже существует большое количество примеров средних и малых предприятий, которые успешного вышли на рынки США, Австралии, Канады, Великобритании, ОАЭ благодаря возможностям подобных маркетплейсов", — добавляет она.

Выбери свою ценность

Некоторые площадки в позиционировании делают акцент на определенных ценностях, которые важны для целевой аудитории. Приведём несколько примеров, которые мог бы использовать любой бизнес.

Этичные товары (категории vegan, cruelty-free, no animal ingredients, no animal testing — веганское, без жестокости, без ингредиентов животного происхождения, не тестировалось на животных).

При производстве подобных продуктов приходится отступать от привычных схем, искать новые материалы, экспериментировать, поэтому и стоят они часто дороже. На универсальных площадках такие товары просто теряются.

Покупатели, которые не разделяют эти ценности, выберут что-то подешевле. А те, кому важна отметка cruelty-free, устанут искать товар в каталоге.

Прямые продажи от производителя. Если вы предлагаете крафтовые или фермерские продукты, ваша аудитория, скорее всего, хочет как можно более прямого контакта.

Это не значит, что маркетплейсы для вас закрыты, но старайтесь выбрать такую площадку, где есть возможность коммуникации с клиентом.

Собственный бренд продавца. Здесь есть два варианта. Первый называют термином white label — магазин или маркетплейс заказывает продукты "без названия" у поставщика, но продает их под своим брендом.

Второй вариант — private label. В этом случае магазин или маркетплейс договаривается с производителем, чтобы тот создавал для него эксклюзивные товары.

Если у вас есть качественный товар, но совершенно не выстроен бренд, можно попробовать договориться с маркетплейсом о таком сотрудничестве.

Возможности для экономии — например, оптовые продажи (как для B2B, так и для B2C), совместные покупки, дропшиппинг (подход, при котором продавец организовывает прямые поставки от поставщика к покупателю, а не хранит товар на своем складе).

Такие площадки могут быть полезны, если вы хотите продать большую партию или открыть новый рынок, для которого доставка розничных покупок будет слишком дорогой.

Продажи по подписке. Модель подписки может распространяться на самые разные группы товаров. Популярный пример — различные боксы, которые приходят покупателю раз в месяц (наборы косметики, книг, сладостей или других товаров).

Маркетплейсы могут сами транслировать свои ценности, объясняет основательница ресурса о handmade-бизнесе Cbiz.Club Катерина Витковская. Так делает, например, крупнейшая платформа для продажи творческих, крафтовых и handmade-товаров Etsy.com.

"Слоган компании сейчас звучит так: Keep commerce human ("Сохраняйте торговлю человечной"). Etsy определяет свою миссию как поддержание человеческих отношений в сердце коммерции.

Совершая покупку на Etsy, клиент имеет возможность познакомиться с создателем конкретной вещи, узнать, какие ценности он поддерживает, что его вдохновляет. В таком случае и купленная вещь становится более уникальной, ведь конкретный человек вложил в нее душу, сердце и сделал своими руками", — отмечает Витковская.

По ее словам, 78% покупателей Etsy говорят, что приходят на площадку, чтобы купить уникальные товары, которых нет больше нигде.

"В большинстве магазинов можно заказать кастомизацию под свои запросы или попросить персонализировать стандартные товары, например, нанести надпись с инициалами, именем, датой. И за уникальность покупатели на Etsy готовы платить больше", — подчеркивает она.

Чтобы узнать, какие ценности важны для аудитории маркетплейса, стоит изучить сайт, блог и соцсети площадки. Если подобной информации маркетплейс не предоставляет, можно проанализировать, как оформляют объявления другие продавцы.

Вместо вывода

Формат маркетплейсов открывает доступ к аудитории, удобному интерфейсу и надежным платежным инструментам каждому.

Это особенно интересно для небольших компаний со скромным маркетинговым бюджетом, которые не могут позволить себе тратить сотни тысяч долларов на запуск нового географического направления.

Так что маркетплейс — отличный способ начать торговлю с нуля или протестировать новые рынки без значительных затрат.