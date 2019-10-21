Новини 21 жовтня: IPO Укрпошти, арешт рахунків "Укргазвидобування", місія МВФ
Про акції Укрпошти. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в межах приватизації частину акцій Укрпошти можуть виставити на продаж для залучення коштів міжнародних інвесторів.
Про місію МВФ. В уряді очікують, що місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України з робочим візитом через декілька тижнів.
Про "Укргазвидобування". Суд заблокував банківські рахунки АТ "Укргазвидобування", ускладнивши відвантаження пального виробництва Шебелинського заводу і скрапленого газу інших газопереробних заводів.
Про опалювальний сезон. Прем'єр-міністр заявив, що Україна завершила підготовку до опалювального сезону - запасів газу і вугілля має вистачити для проходження зими.
Про Kyiv not Kiev. Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столиці України як Kyiv.
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У підвішеному стані: що відбувається з ринком нерухомості Києва.
Доля понад півтисячі об'єктів, з яких 70% припадає на житло, — під питанням. Чому київський ринок нерухомості зараз в зоні турбулентності і чи може "Укрбуд" стати для нього "чорним лебедем"?
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