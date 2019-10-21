У підвішеному стані: що відбувається з ринком нерухомості Києва

Доля понад півтисячі об'єктів, з яких 70% припадає на житло, — під питанням. Чому київський ринок нерухомості зараз в зоні турбулентності і чи може "Укрбуд" стати для нього "чорним лебедем"?

Ще на початку 2019 року майже всі гравці оптимістично оцінювали перспективи столичного ринку нерухомості.

Передбачалось, що кількість угод з купівлі житла зросте мінімум на 30%, а нерухомість подорожчає на 15%.

Ніхто з експертів не очікував, що зміна влади матиме сильний вплив на ринок нерухомості, який на початок року виглядав монолітним. Однак дві виборчі компанії 2019 року майже повністю змінили ландшафт будівельного ринку столиці.

ЕП дізнавалась, що відбувається на ринку нерухомості сьогодні, і чи варто боятись його обвалу через негаразди одного за найбільших гравців останніх років — корпорації "Укрбуд".

Чи зросла ціна на житло?

У першому півріччі 2019 року нерухомість у Києві подорожчала на 4%. Якщо в 2018 році 1 квадратний метр коштував в середньому $904, то в 2019 році — $941.

При цьому подорожчання стосувалось усіх класів житла.

Порівняно з 2018 роком подорожчало житло економ-класу — до $778 за квадратний метр — на 13%. Житло комфорт класу подорожчало до $1178 за квадратний метр — на 10%.

Однак найбільше подорожчало житло бізнес-класу — майже на 16%, або $1851 за квадратний метр. Такими є дані консалтингової компанії UTG.

Як стверджує головний експерт інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак, на зростання цін вплинуло збільшення собівартості будівництва на 7-8%, а також зміна уваги покупців. Останні почали переходити з доступного масового житла, яке будували лідери ринку, на проєкти значно кращої якості відносно "молодих" компаній, в яких ціна більша на 5-10% за один квадратний метр.

Хоча, якщо взяти статистику за більш тривалий період, наприклад, за останні 5 років, то виявиться, що ціни на житло як економ-, так і комфорт і бізнес-класу залишались відносно стабільними.

Коливання рідко були більшими за 10-12%. Винятком є 2016 рік, коли ціни на нерухомість економ-класу впали майже на 18% в порівнянні з 2014 роком.

Як змінювалась ціна на житло в Києві з 2014 до 2019

Рік 2014 2015 2016 2017 2018 6 місяців 2019 Економ-клас 723 687 610 620 723 778 Комфорт-клас 1238 1030 938 967 1093 1178 Бізнес-клас 1784 1531 1380 1457 1695 1851 Усі ціни — в доларах США



Саме на 2016-2017 роки період припадає і найбільший бум будівництва житла економ-класу. Лише у 2017 році почався продаж житла в 59 нових житлових комплексах, а ще 45 житлових комплексів почали продажі житла в нових чергах.



Результатом цього стали рекордні 1,7 млн кв м житла, яке було введене в експлуатацію.

Введено в експлуатацію, тис кв м 2014 2015 2016 2017 2018 6 місяців 2019 1442,4 1365,8 1334 1733,5 1255,9 430,6

За словами комерційного директора "Інтергал-буд" Анни Лаєвської, найбільшим попитом користувалося житло економ- і комфорт-класу. На них припадало близько 70% від загальної кількості угод.

Протягом 2016-2017 року трендом були малогабаритні квартири. Зниження бюджету покупки і постійне зростання комунальних платежів змушувало покупців обирати такий формат житла.

У 2018 році намітилась інша тенденція — ціна перестала бути вирішальним чинником при виборі житла, наголошують експерти. На їхню думку, на це вплинуло певне пожвавлення в споживчих настроях і зростання економіки.

За даними Міністерства юстиції України, в 2018 році в Києві уклали понад 35 тисяч договорів купівлі-продажу житла. Це майже на 13% більше, ніж у попередньому, 2017 році.

Як купували квартири в Києві в новобудовах останні п'ять років

Кількість угод на первинному ринку (за даними Мін'юсту) 2014 2015 2016 2017 2018 19696 22956 29094 31389 35362

Зрештою, таку активність українців на ринку нерухомості можна пояснити не лише поступовим економічним зростанням, а й тим, що для багатьох купівля нерухомості і досі є найбільш надійним способом збереження інвестицій.

"Недовіра українців до банківської системи, відсутність доступних інвестиційних можливостей для широких верств населення зробили вкладення в нерухомість одним з небагатьох фінансових інструментів збереження накопичень", — наголошує аналітик компанії UTG Костянтин Олійник.

Битва форматів

Сьогодні покупці звертають увагу на якість житлового комплексу та інфраструктуру. Наявність зелених насаджень і озер поруч з майбутнім житлом тепер більше впливає на поведінку лідерів ринку нерухомості.

Керівник проєкту RUSANIV RESIDENCE Олександр Ізаров каже, що за останні 1,5 місяці скорочення продажів спостерігалося в основному в проєктах точкової забудови. В решті проєктів, переважно комплексної забудови комфорт та бізнес-класу, що користується підвищеним попитом, кількість проданих квартир, навпаки, зросла на 10-15%.

"Ринок розподілений за ознакою якості (сучасності) житлового комплексу. Це найголовніша тенденція всього року", — стверджує він.

З Ізаровим погоджується керівник проєктів групи компаній Perfect Group Олексій Коваль. Він також каже, що ринок поступово змінює кваліфікацію і виграють саме проєкти із наявним інфраструктурним комплексом, використанням в будівництві енергоощадних технологій, а також функціональних планувань.

За словами Берещак,зараз на ринку триває битва форматів, що визначатимуть комфортне середовище існування і екосистему житла.

За її даними, з 55 нових проєктів, що з’явилися на ринку впродовж 2019 року, понад 30% становлять проєкти в сегменті багатофункціональних житлових комплексів (наприклад, ЖК Intergal City, ЖК Rusaniv Residence, ЖК UNIT.Home).

У таких ЖК разом із житлом активно розвивають комерційну, офісну, соціально-побутову складову.

В ТОП-5 вирвались будівельні компанії, які раніше навіть не входили до першої десятки. Вирватись вперед молодим девелоперам вдалось завдяки гнучкості: вони слідкують за останніми трендами, дослухаються до бажань покупця, експериментують і створюють нові формати.

"Щоб бути на часі сьогодні і завтра, комплекс має бути багатофункціональним і з обов’язковим додатком — парком, сквером, набережною, можна по сусідству. Тоді це виведе в плюс як район, так і майбутніх мешканців, а забудовник отримає фінансовий зиск", — зазначає Берещак.

Крім того, молоді девелопери ведуть проект від початку до кінця під пильною увагою і не розпорошуються на численні ЖК, які потребують уваги.

Завдяки цьому суттєво наростили свої позиції компанії Perfect Group, bUd development. Посилення впливу молодих гравців у наступному році, на думку експертів, буде тільки зростати.

За даними видання "Новое время", на вересень 2019 року Топ-5 виглядав так: Stolitsa Group, "Інтергал-Буд", "ДБК-Житлоінвестбуд", "Київміськбуд", KAN Development.

Лідер попереднього рейтингу — корпорація "Укрбуд" — опинилась лише на 9 місці, втративши 8 позицій. За рік компанія здала 10 будинків і 1626 квартир, у Stolitsa Group за той же період — 20 будинків і 4144 квартир.

Як працюють великі гравці на столичному ринку

Компанія Які ЖК будує Кількість квартир Мінімальна вартість 1-кімнатної квартири Stolitsa Group "Варшавський мікрорайон", "Ліпінка", Seven, "Галактика", "Квартет" 4144 1,04 млн грн "Інтергал-Буд" "Яскравий", "Малахіт", "Традиція", "Паркові озера", "Деміївка", "Озерний гай" 3174 677 тис. грн "ДБК-Житлоінвестбуд" The Lakes, "Акцент", "Ярославичі-2" 3100 724 тис. грн "Київміськбуд" "Каховська", "Новомостицько-Замковецький", "Обухівська 135а", "Івана Павла ІІ, 11", ЖК на вул. Горлівська 215а, 215б, 215в, ЖК "Лейпцизька" 2944 1,22 млн грн Джерело: Новое время

Виборчі гойдалки

Всупереч очікуванням експертів, значний вплив на ринок нерухомості мали президентські, а потім і парламентські вибори. Цей марафон, що тягнувся з березня і аж до кінця липня 2019 року, значно вплинув на ринок нерухомості столиці.

За даними експертів, напередодні виборів кількість продажів скорочується на 25-30%, а потім повільно зростає.

Вікторія Берещак відмічає, що цей рік є доволі нетиповим для ринку нерухомості. Два етапи виборів сповільнили темпи введення в експлуатацію, деякі лідери ринку навіть заморожували свої об’єкти на цей період, а потім поновлювали будівництво.

На її думку, є кілька причин, які уповільнення показників введення житла в експлуатацію.

По-перше, це зміна політичних еліт. Домовленості, які діяли у цих забудовників зі старою владою, імовірно, втратили свою вагу. Виникало питання, чи не скасують договори оренди, що буде з дозволами тощо.

По-друге, фінансові труднощі галузі. Ймовірно, це основна причина для 70% зупиненого будівництва. Цьому є кілька пояснень: від нестачі оборотних коштів у девелоперів до суттєвого зниження активності покупців. Далеко не всі наважувались підписувати договори і нести гроші у відділи продажів до середини серпня.

Через це чимало ЖК в останній фазі відкладали відкриття на 3-5 місяців. Це стосувалось і такого мастодонта ринку як компанія "Укрбуд".

Наразі покупці квартир у коментарях під постами керівництва "Укрбуду" в соціальних мережах і на форумах скаржаться на зупинку будівництва низки ЖК, таких як "Урбан Парк", "Арт Хаус", "Твін Хаус", "Академ Парк" тощо.

Ефект "Укрбуду"

Декілька тижнів тому стало відомо, що екс-нардеп з Блоку Порошенка Максим Микитась, до якого зараз проявляють великий інтерес правоохоронці, вийшов з компанії "Укрбуд".

У компанії "Укрбуд" поспішили відмежуватись від свого колишнього очільника ще до вручення йому перших підозр. "Він більше не є власником компанії "Укрбуд Девелопмент", яка веде всі об’єкти житлового будівництва в Києві, і не керує жодними іншими активами "Укрбуду", — заявив директор корпорації Олег Майборода.

За його словами, зараз у портфелі "Укрбуду" 24 ЖК, що включають 47 будинків. З них 5 уже планують здати до кінця цього року, ще 5 — у 2020 році.

Сам Микитась заявив, що "Укрбуд Девелопмент" продано, а вже через кілька днів після цього колишнього директора затримало Національне антикорупційне бюро. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала для Микитася заставу у 300 млн грн, але суд відпустив його під заставу 5,5 млн грн.

Микитася звинувачують у шахрайстві з нерухомістю Національної гвардії. За даними НАБУ, забудовник завдав державі збитків на 82 млн грн. Насправді, це лише один з епізодів.

За даними Youcontol, новими власниками "Укрбуд Девелопмент" стали бізнесмен Євген Дікін і фермер Василь Польовий. Кожен з них володіє часткою 50% від активів компанії. До цього моменту вони не цікавилось столичним ринком нерухомості і наразі про них мало що відомо.

За однією з версій, у такий спосіб відбувається перехід компанії в сферу впливу генерального директора компанії SAGA Development Андрія Вавриша — друга і партнера Андрія Богдана, голови Офіса президента. Сам Вавриш цю інформацію уже спростовував.

За іншою версією, Микитась "Укрбуд" залишив лише номінально і він та його оточення досі контролюють корпорацію. Мовляв, негативний інформаційний фон навколо його прізвища може мати непередбачуваний ефект для настроїв інвесторів.

Проте, досі ніхто не дав чіткої відповіді, що ж відбувається за корпорацією. На питання ЕП в "Укрбуді" не відповідають уже близько місяця.

На думку експертів, ситуація навколо однієї з найбільших компанії Києва, доля ринку якої перевищує 30%, може зачепити й решту учасників ринку.

"Я переконаний, що незабаром ситуація вгамується, ринок із передкризового, абсолютно штучного стану, знову набуде ознак стабільності. Звісно імідж "Укрбуду" зазнає втрат, але найголовніше, що компанія лишиться на ринку, хоч вже й не буде тим лідером, яким вона була впродовж останніх кількох років", — впевнений Олексій Коваль.

На його думку, зараз найважливіше, аби нові керівники "Укрбуду" змогли озвучити свої подальші плани. Така інформація може суттєво знизити напругу на ринку.

Розкачування гойдалок і ситуація з "Укрбудом" може відкинути ринок на рік-два назад через непрозорість компанії і небажання розповідати про справжній стан справ.

"Якщо є затримки, про них треба говорити з інвесторами. Це важливо і для того, щоб інші інвестори не переживали і не чекали на друге пришестя "Еліти-Центр". Покупці тепер сумніваються щодо такої категорії як "системний гравець — надійний гравець" і самостійно вивчають бекграунд девелопера", — наголошує Берещак.

Сьогодні за різними оцінками у Києві у підвішеному стані понад півтисячі довгобудів, з них мінімум 70% — житло.

Наразі в Києві приблизно 90 об‘єктів, які планували ввести в експлуатацію вже в цьому році. При цьому лише близько третини встигнуть здати цього року. Щодо решти, то затримка може становити до 6 місяців і більше.

Що робити, якщо ви є інвестором "Укрбуду"

По-перше, знайдіть хорошого юриста. Варто разом з ним сісти і вивчити свій договір, пройтись ще раз по заявлених термінах введення, обговорити можливі сценарії.

По-друге, потрібно час від часу навідуватись на об’єкт і дивитись на власні очі, що там відбувається. Візуально можна оцінити, стоїть будівництво чи ні, висять крани чи працюють.

По-третє, варто зайти в відділ продажу, але говорити не обіцянками, а зрозумілими категоріями. Ключовими питаннями мають бути: на якій стадії будівництво наразі, коли планується здача, хто наразі несе юридичну відповідальність за об’єкт, чи існує та компанія, з якою підписані документи тощо.

"Необхідно максимально перевірити прозорість передачі спадку Микитася в нові руки і заепевнитись, що ви від того матеріально не постраждаєте. Якщо не брати до уваги затримки з будівництвом. Це все робити обов’язково з юридичним супроводом", — наголошує Вікторія Берещак.

Універсальні поради. Як не втрапити в халепу з новобудовами

Користуйтесь усіма доступними онлайн-інструментами.

Єдиний держреєстр юридичних і фізичних осіб-підприємців — тут можна знайти інформацію про забудовника за кодом чи назвою компанії, перевірити бекграунд.

Сайт забудовника — там повинна бути уся дозвільна документація. Якщо її немає, варто з’ясувати у менеджера відділу продажів, чому так. Але перед цим краще не полінуватись і пошукати самому.

У забудовника має бути один із таких документів на землю: акт про право власності чи договір оренди, договір про право постійного користування на землю чи договір суперфіцію.

У відділі продажів також варто запитати про проектну документацію і договори про підключення до комунікацій (на кого оформлені тощо).

Усі перераховані документи надати інвестору чи покупцеві мають у відділі продажів за першим запитом. Якщо їх немає чи їх приховують - є сенс задуматись.

Земельну ділянкою та її цільове призначення (що на ній повинні будувати) можна самостійно перевірити за допомогою публічною кадастрової карти. Працювати з нею просто: знаходимо ділянку, визначаємо правовий статус (вартість чи оренда), цільове призначення.

На сайті ЖК мають бути представлені ліцензія генпідрядника, дозвіл на будівництво, дозвіл на початок будівельних робіт. Ці документи ще можна пошукати самостійно на сайті ДАБІ.

Не зайвим також буде перевірити форуми новобудов — там можна прочитати думки мешканців попередніх черг чи інших ЖК компанії, але потрібно фільтрувати і перевіряти кожен коментар самостійно. Там дуже багато вкидів від недобросовісних конкурентів.

Потрібно також перевірити реєстр судових рішень — перевірити за усіма пов’язаними із ЖК і девелопером компаніями. Краще знати, з ким маєте справу.

Сайт містобудівного кадастру Києва дозволяє перевірити статус будівництва наразі, а також подивитися на дозвільні документи і якщо є — судові справи.

Сайт Асоціації допомоги постраждалим інвесторам надає інформацію про проблемні об’єкти.

Крім цього, обов’язково потрібно самому навідатись на об’єкт і оцінити його: локація, концепція (принаймні, що обіцяють за генпланом), поговорити з місцевими мешканцями. Інколи не зайвим буде спостереження у прогресії: як будують.

Хоча так ви втрачаєте шанс купити дешевше, але не зариваєте гроші в неперевірений котлован.