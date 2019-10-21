Гончарук: Частину акцій Укрпошти можуть продати на міжнародних біржах

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в межах приватизації частину акцій Укрпошти можуть виставити на продаж для залучення коштів міжнародних інвесторів.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду.

"Укрпошта доставляє пенсії, іноді є єдиним контактом людини з державою. Таких підприємств небагато, до 10. Ці підприємства можуть бути або заборонені до приватизації повністю, або, що мені більше подобається - підготовлені до .

Ми можемо підготувати компанію для того, аби продати 20-30% акцій Укрпошти різним акціонерам", - підкреслив він.

За його словами, така модель можлива, але про повний продаж Укрпошти наразі мова не йде.

Прем'єр зазначив, що залучення інвестицій до Укрпошти надасть компанії "поштовх для розвитку".

"У разі продажу невеликого пакета акцій Укрпошти, держава збереже над підприємством повний контроль, що дозволить зберегти соціальні функції компанії", - додав він.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів доручив "Укрзалізниці", "Укрпошті" і НАК "Нафтогаз України" знайти і продати або здати в оренду надлишкове майно, яке міститься на балансах підприємств або їх "дочок".

Економічна правда