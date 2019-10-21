Гончарук: Україна готова до опалювального сезону
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна завершила підготовку до опалювального сезону - запасів газу і вугілля має вистачити для проходження зими.
Про це він сказав у своєму відеозверненні.
"Опалювальний сезон почався. Країна до нього готова: у нас достатня кількість вугілля на складах, у нас достатня кількість газу в наших сховищах, у нас у придатному для експлуатації стані вся необхідна інфраструктура", - підкреслив прем'єр.
Водночас він не виключає того, що під час опалювального сезону можливі локальні аварії у ході роботи тепломереж.
"Але ми розуміємо як з ними справлятись, тому я впевнений, що зиму країна пройде нормально", - додав Гончарук.
Нагадаємо:
Раніше Гончарук заявив про готовність до опалювального сезону всіх міст України, крім двох - Сміли та Нового Роздолу.
"Там ще залишаються певні технічні складнощі й проблеми – і, можливо, на декілька днів опалення розпочнеться пізніше", - сказав 15 жовтня прем'єр.
Економічна правда
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