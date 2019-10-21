Міжнародна авіація перейшла на написання Kyiv

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv.

Як пише "Європейська правда", про це напередодні повідомили в МЗС України.

Дякуємо всім аеропортам та авіаперевізникам за #KyivNotKiev! Особливо вдячні IATA за ухвалення рішення використовувати коректну назву української столиці як Kyiv", - повідомили на офіційній сторінці кампанії МЗС #CorrectUA у Twitter.

У міністерстві зазначили, що це важливий крок, як поклав край використанню Kiev в міжнародній практиці.

Нагадаємо, у червні Рада США з географічних назв одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv у міжнародній базі. Це стало важливим кроком, оскільки міжнародні організації, включаючи IATA, посилаються саме на офіційні назви з бази Ради з географічних назв США.

Низка авіакомпаній, зокрема МАУ, відмовлялися переходити на написання Kyiv, мотивуючи це тим, що саме такий спосіб транслітерації використовує IATA.

Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту - міжнародна неурядова організація, до якої належать 290 авіакомпаній зі 117 країн світу.

Європейська правда