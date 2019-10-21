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Місія МВФ прибуде до України на початку листопада - Гончарук

Понеділок, 21 жовтня 2019, 14:41

В Уряді очікують, що місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України з робочим візитом через декілька тижнів.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

"Наші міністри весь цей тиждень знаходилися у США і продовжували працювати з колегами з МВФ над новою трирічною програмою для України. Домовилися про те, що через 2 тижні  колеги з МВФ приїдуть до України зі зворотним візитом", — повідомив Гончарук на своїй сторінці Facebook 20 жовтня.

Гончарук сподівається, що під час наступного візиту місії буде "досягнуто серйозного прогресу" і вже наприкінці року Україна матиме нову програму з МВФ.

Нагадаємо:

18 жовтня міністр фінансів Оксана Маркарова також повідомила, що найближчими тижнями місія МВФ прибуде в Київ для обговорення всіх деталей щодо нової програми співпраці.

Міністр заявила, що домовилася з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії з питань економіки, єврокомісаром з фінансових справ Валдісом Домбровскісом про план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги.

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