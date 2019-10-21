Суд заблокував рахунки "Укргазвидобування"

Суд заблокував банківські рахунки АТ "Укргазвидобування", ускладнивши відвантаження пального виробництва Шебелинського заводу і скрапленого газу інших газопереробних заводів.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на контрагентів компанії.

В "Укргазвидобування" підтвердили виданню, що з минулого тижня рахунки справді заарештовані через спроби стягнення спірного боргу фінансовою компанією "Фінгруп Фактор".

"Справді весь тиждень рахунки арештовані, ми писали про цей ризик раніше на сайті. Нормально вантажити продукцію не можемо, відвантаження здійснюються тільки на підставі раніше отриманих передоплат", - заявили в держкомпанії.

10 жовтня "Укргазвидобування" публічно закликало уряд і президента перевірити дії співробітників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та не допустити незаконне стягнення з держкомпанії на користь ТОВ "ФК "Фінгруп Фактор" понад 215 млн грн.

У 2013 році "Укргазвидобування" взяла у "Дельта Банку" кредит 150 млн грн. Кредит погасили у серпні 2017 року, коли банк уже перебував в управлінні ФГВФО.

Але "Дельта Банк" подав новий позов, в якому просив стягнути з "Укргазвидобування" за цим же кредитом 215 млн грн. Цей борг згодом був переданий ТОВ "ФК Фінгруп Фактор" з дисконтом в майже 70%.

ФК "Фінгруп Фактор", згідно з реєстром юридичних осіб, належить родині Астіон - Василю, Євгену і Ользі (першим двом по 45%, останній - 10%).

Василь Астіон - депутат Дніпропетровської обласної ради від партії "Відроження", який відомий як один з найбільш впливових латифундистів свого регіону разом зі своїм тестем - головою Федерації дзюдо Дніпра Михайлом Кошляком.

Братам Астіон і Михайлу Кошляку спільно належить група компаній Dnipro Agro, яка обробляє близько 50 тисяч га землі.