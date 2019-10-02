Новини 2 жовтня: імпорт електроенергії з РФ, знецінення гривні та відкриття космосу
Про що всі говорили сьогодні?
Про штрафи для "євробляхарів". За підсумками засідання уряду, було вирішено не застосовувати штрафних санкцій для власників автомобілів на іноземній реєстрації до 1 січня 2020 року.
Про імпорт електроенергії з Росії. П'ять українських компаній викупили доступ до 1,1 ГВт пропускної здатності мереж для імпорту електроенергії з Росії в жовтні.
Про знецінення гривні. Гривня на закритті міжбанку наблизилася до 25 за долар, на "чорному" ринку показник вже перевищив 25 за долар.
Про програш Жеваго. Суд ухвалив рішення щодо стягнення з екс-власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд гривень на користь Нацбанку в рахунок погашення заборгованості банку за наданими раніше кредитами рефінансування.
Про відкриття космосу. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект, який дозволяє приватним компаніям вести космічну діяльність, зокрема і запускати ракети в космос.
Про платні дороги. У Кабінеті міністрів планують зробити платним проїзд дорогами України для іноземців.
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