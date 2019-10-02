Нацбанк виграв суд у Жеваго на 1,5 мільярда гривень

Шевченківський районний суд Києва 1 жовтня ухвалив рішення щодо стягнення з екс-власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд гривень на користь Нацбанку в рахунок погашення заборгованості банку за наданими раніше кредитами рефінансування.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Водночас, зазначають в НБУ, суд відмовив Жеваго у зустрічному позові про визнання недійсним договору поруки, який було укладено з Нацбанком.

"У 2015 році Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", уклав з НБУ договір поруки про погашення кредитів рефінансування за рядом кредитних договорів, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед НБУ", - йдеться у повідомленні.

"Оскільки Жеваго продемонстрував небажання добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання за договором поруки, у грудні 2015 року НБУ звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку", - повідомляє прес-служба.

У Нацбанк зазначають, що судовий процес тягнувся майже 3,5 роки, оскільки опонент використовував усі можливості для затягування процесу.

"Після того, як рішення суду набере законної сили, Нацбанк вживатиме всіх можливих правових заходів для стягнення коштів на виконання рішення в рахунок погашення заборгованості банку", - заявили в прес-службі.

Як зазначається, на сьогодні загальний обсяг заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед НБУ за усіма кредитами рефінансування становить 6,75 млрд гривень.

Нагадаємо:

Національний банк 17 вересня 2015 року ухвалив рішення про віднесення банку "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних.

На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в 97,67% акцій.

Економічна правда