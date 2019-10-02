Імпортувати електроенергію з Росії в жовтні планують 5 компаній

П'ять українських компаній викупили доступ до 1,1 ГВт пропускної здатності мереж для імпорту електроенергії з Росії в жовтні.

Про це ЕП повідомили учасники ринку.

Так, 301 МВТ перетину купила компанія "Де Трейдинг" власника "Донбасенерго" Максима Єфімова.

250 МВт придбала "Еру Трейдинг" Ярослава Мудрого і Дейла Пері. Раніше часткою акцій трейдера володів топ-менеджер "Нафтогазу" Андрій Фаворов.

Ще 249 МВт перетину отримала компанія "ТАС Енергія України" Сергія Тігіпка, 199 МВт - "Д Трейдинг", що входить в ДТЕК Ріната Ахметова.

Також 100 МВт перетину придбала компанія "Юнайтед Енерджі" з орбіти Ігоря Коломойського, про що повідомлялося раніше.

Як повідомлялося, Верховна Рада 18 вересня схвалила правку народного депутата Андрія Геруса до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства.

Герус пояснив необхідність своєї правки поліпшенням конкуренції на електроенергетичному ринку країни, що може привести до зниження ціни на електроенергію для промислових споживачів.

Комерційний імпорт е/е в Україну з РФ в останній раз здійснювався в 2015 році за укладеним між "Укрінтеренерго" і "Інтер РАО" договору для подальшої її передачі в окупований Крим.

Контракт діяв протягом 2015 року та передбачав рівномірний графік поставок об'ємом до 1,5 ГВт. Надалі він не був продовжений.

Україна в 2014 році імпортувала 178 млн кВт-год електроенергії з Росії, в 2015 році - 2,295 млрд кВт-год.

В останні роки комерційний імпорт е/е з РФ в Україну не здійснювався, були лише невеликі технологічні перетоки, пов'язані з паралельною роботою ОЕС України з енергосистемами суміжних країн (враховується за контрактами ДП "Енергоринок").

Економічна правда