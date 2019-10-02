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Прем’єр пообіцяв, що "євробляхерів" не штрафуватимуть до кінця року

Середа, 2 жовтня 2019, 16:00

За підсумками засідання уряду, було вирішено не застосовувати штрафних санкцій для власників автомобілів на іноземній реєстрації до 1 січня 2020 року.

Про це прем’єр міністр Олексій Гончарук заявив на  брифінгу для преси.

"Очевидно, що ми маємо вирішити проблему з людьми, які опинилися в такій ситуації", - заявив очільник уряду.

"До моменту поки ми не знайдемо адекватного вирішення, ми надаємо розпорядження органам поліції не застосовувати штрафних санкцій, для того щоб не викликати зайвих конфліктів," - наголосив прем’єр

Нагадаємо: сьогодні під стінами парламенту відбувся мітинг "євробляхерів" з вимогами зареєструвати законопроект про розмитнення, та пришвидшити всю процедуру його прийняття.

Зранку до мітингарів вийшов голова комітету податкової та митної політики Данило Гетманцев, а пізніше лідер активістів Олег Ярошевич зустрівся з прем’єр-міністром.

За словами Ярошевича, Гончарук пообіцяв взяти питання під особистий контроль, і урядовим наказом зробити законопроектом важливим для прийняття.

У вересні Рада відтермінувала на 3 місяці штрафи за нерозмитнені "євробляхи".

За найскромнішими оцінками, в Україні залишається понад 300 тис транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

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Економічна правда

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