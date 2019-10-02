Рада відкрила космос для приватних компаній

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання космічної діяльності", який дозволяє приватним компаніям вести космічну діяльність, зокрема і запускати ракети в космос.

За ухвалення закону проголосували 308 народних депутатів.

У пояснювальній записці йдеться, що ухвалення законопроекту забезпечить створення конкурентного середовища для розвитку поряд із держсектором космічної галузі також і підприємств приватної власності та сприятиме залученню інвестицій у космічну галузь України.

Законопроект також переводить ведення космічної діяльності з ліцензованого в здійснюване за декларативним принципом.

Нагадаємо:

Відповідний законопроект у першому читанні парламент ухвалив 13 вересня.

На сьогоднішній день в Україні діяльність, пов'язана з випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, може здійснюватися тільки державними компаніями.

Водночас варто зазначити, що Україна знаходиться в "клубі семи" держав, що володіють повним циклом розробки, випробувань, запуску та експлуатації космічних засобів, а також отримання і обробки інформації.

Тобто у країни є ресурси і потенціал для виробництва більшості видів власної аерокосмічної продукції. Читайте докладніше в колонці: Землю - селянам, космос - приватникам.

Економічна правда