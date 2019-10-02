Гривня на міжбанку наблизилася до 25 за долар, на "чорному" ринку – понад 25
2 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,9 - 24,93 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,9 - 24,93 гривні;
Євро - 27,25 - 27,29 гривні.
На готівковому ринку станом на 17:00 котирування гривні до долара становили 24,93 - 25,63 гривні. Євро купують по 27,08 гривні, продають по 27,93 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,34 - 25,64 гривні, євро - 27,44 - 28,05 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 37 копійок, встановивши його на 2 жовтня на рівні 24,56 гривні за долар.
2 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,66 гривні за долар.
Економічна правда
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