Гривня на міжбанку наблизилася до 25 за долар, на "чорному" ринку – понад 25

2 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,9 - 24,93 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,9 - 24,93 гривні;

Євро - 27,25 - 27,29 гривні.

На готівковому ринку станом на 17:00 котирування гривні до долара становили 24,93 - 25,63 гривні. Євро купують по 27,08 гривні, продають по 27,93 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,34 - 25,64 гривні, євро - 27,44 - 28,05 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 37 копійок, встановивши його на 2 жовтня на рівні 24,56 гривні за долар.

2 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,63 - 24,66 гривні за долар.

Економічна правда