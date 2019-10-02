В уряді планують ввести платний проїзд дорогами для іноземців
У Кабінеті міністрів планують зробити платним проїзд дорогами України для іноземців.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час робочої наради в Миколаєві, передає "Укрінформ".
"Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України. Адже вони не завжди купують акцизи і виходить не зовсім справедливо стосовно наших автомобілістів, які сплачують акциз.
Наприклад, в Україну заїздить велика фура з повним баком пального на іноземних номерах, вона проїздить тисячу кілометрів нашими дорогами і нічого за це не платить. Отож ми будемо планувати певний механізм і сподіватимемося, що депутати це підтримають", - підкреслив міністр.
Криклій додав, що наступного року з держбюджету планується отримати додаткові кошти на дороги.
"Адже якщо ми хочемо реалізувати амбітну мету – відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг за 5 років, то, окрім дорожнього фонду, маємо отримати ще й кошти із загального фонду. Ресурси для цього є", - заявив міністр.
Нагадаємо:
Кабмін має намір за 5 років відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг загального користування державного значення.
В уряді також планують розпочати будівництво перших платних та концесійних доріг в Україні.
Економічна правда
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