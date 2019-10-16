Новини 16 жовтня: курс гривні, нелегальний гральний бізнес, новий Google Pixel

Про курс гривні. Міжнародний валютний фонд оновив свій прогноз щодо курсу долара відносно гривні до кінця 2019 року та на наступні роки. МВФ очікує, що за підсумками цього року долар коштуватиме у середньому 26,75 гривні, у 2020 - 27,72 гривні, у 2021 - 28,7 гривні.

Про штраф компанії Ахметова. Антимонопольний комітет за порушення законодавства про захист економічної конкуренції оштрафував ТОВ "Корум Україна" (з групи СКМ Ріната Ахметова) на 53 мільйони гривень.

Про нелегальний гральний бізнес. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив: якщо через три місяці після прийняття закону про гральний бізнес не будуть закриті нелегальні гральні точки, то влада не пройшла тест.

Про новий Google Pixel. Google показала смартфон Pixel 4 з подвійною камерою та функцією розпізнавання обличчя, ультрабук Pixelbook та оновлені бездротові навушники Pixel Buds.

Про ціну на газ. У жовтні ціна на природний газ для потреб населення знизилась на 4,9% проти вересня та становитиме 4 272,76 грн за тисячу кубометрів.

Про приватизацію Центренерго. Суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів ПАТ "Центренерго" на ухвалу іншого суду про закриття справи про банкрутство компанії, це дозволить почати процедуру її приватизації.

Про ліквідацію банку Курченка. У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про завершення процедури ліквідації "Брокбізнесбанку", який належав олігарху-утікачу Сергію Курченку.

Ви хочете знати більше?

СЕО Satalia Даніель Хульм: Супеpінтелект може бути останнім, що створить людство

Як штучний інтелект підвищує прибутковість бізнесу, у чому ризики його використання урядами та що робити менш розвиненим країнам, які програють гонку технологій.

Facebook відповідає на незручні запитання. Про підслуховування, перегляд повідомлень і використання особистих даних

Що насправді фейсбук робить з персональними даними, і як стежить за своїми користувачами. Відповіді соцмережі на 16 запитань від ЕП.