"Брокбізнесбанк" Курченка ліквідовано

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про завершення процедури ліквідації "Брокбізнесбанку", який належав олігарху-утікачу Сергію Курченку.

Про це ФГВФО повідомили на своєму сайті.

В повідомленні зазначається, що Фонд гарантування продав все наявне майно та активи "Брокбізнесбанку", а за виручені кошти погасив борги його кредиторів.

"Згідно зі статтею 52 Закону України вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними. Таким чином, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора "Брокбізнесбанку" припинено", - повідомляють у Фонді гарантування.

Нагадаємо:

11 лютого Фонд гарантування провів "голландський" аукціон з продажу пулу активів Брокбізнесбанку балансовою вартістю 23,6 мільярда гривень. Покупців не знайшлося, хоча стартова ціна була 1,28 млрд грн, а в ході торгів вона знижувалася до 257 мільйонів гривень (1% від балансової вартості).

Ліквідація Брокбізнесбанку почалася у червні 2014 року. На кінець січня 2019 року вкладникам банку в межах гарантійної суми було виплачено 2,6 млрд грн. Загальна сума акцептованих вимог кредиторів Брокбізнесбанку перевищує 11,2 млрд грн, з яких фондом задоволено 985,5 млн грн.

Надходження від продажу активів банку з початку ліквідації становлять 694,7 млн грн. Переважно – це надходження від реалізації кредитів та нерухомості.

У Фонді гарантування розповідали, що забезпеченням під частину кредитного портфелю Брокбізнесбанку (на 8 млрд грн) були товари в обороті - газ і пальне в трубопроводах.

Також Фонд уточнював, що 95% кредитного портфеля банку не обслуговувалося або є проблемним; 78% корпоративного кредитного портфеля – видані юрособам, пов’язаним із колишнім власником банку; за багатьма угодами відсутні оригінали договорів; загалом, трохи менше 80% кредитного портфеля юросіб є беззаставними або зі "сміттєвим" забезпеченням.

У 2018 році ФГВФО подав позов до колишніх акціонерів і топ-менеджерів Брокбізнесбанку на 8,9 млрд грн.

У листопаді 2018 року Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського олігарха-втікача Сергія Курченка.

Управління фінансових розслідувань Міндоходів виявило причетність службових осіб "Брокбізнесбанку" до "відмивання" коштів на суму понад 50 мільйонів гривень.

Економічна правда