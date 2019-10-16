Гетманцев про нелегальний гральний бізнес: Якщо він залишиться, то ми дарма прийшли до влади

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив: якщо через три місяці після прийняття закону про гральний бізнес не будуть закриті нелегальні гральні точки, то влада не пройшла тест.

Про це він сказав в ефірі програми "Он воно як" (Bihus.Info).

"Да, влада не пройшла тест, ми напрасно прийшли до влади. Бо це ж в малому проявляється велике. Тобто, якщо ми не можемо владнати це питання (нелегальний гральний бізнес - ред.), то ми так само і в інших місцях не можемо владнати", - зазначив нардеп.

"Все, що ми бачимо з вами на вулицях - зараз це все в темну. Аби це припинити, необхідна політична воля", - додав він.

На уточнююче питання, чи означає це, що для закриття нелегального грального бізнесу потрібна воля міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Гетманцев відповів:

"Зокрема. Зокрема потрібна воля Авакова. Ну, напевно, необхідно ще і сприяння прокуратури. Але для того, аби прикрити нелегальний гральний бізнес сьогодні, необхідна виключно політична воля".

"Ми його приймемо цей законопроект. І це буде така червона лінія, після якої вже нелегального грального бізнесу бути не повинно. Якщо він залишиться, то ми напрасно прийшли до влади.

Ми повинні прийняти закон, ми повинні одразу після прийняття закону припинити весь нелегальний гральний бізнес, який існує", - сказав Гетманцев.

На питання, як реагуватиме він сам, якщо зрозуміє, що нелегальні заклади не зникли, політик відповів:

"Буду думати. Я зараз не готовий відповісти на це питання. По-перше, я його підніму на найвищому рівні, і будемо визначатися. Будемо спробувати його вирішувати, якщо воно не буде вирішуватися, то будемо вирішувати, що робити нам".

Нагадаємо:

Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає, що казино зможуть розміщуватися лише на базі великих 5-ти зіркових готелів.

У тексті йде мова про розміщення казино лише на базі п’ятизіркових готелів. У випадку Києва - такими можуть стати готелі з номерним фондом не менше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові - з номерним фондом не менше 120 номерів. Для інших міст розмір номерного фонду має бути не менше 100 номерів.

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