МВФ оновив прогноз курсу валют відносно гривні

Міжнародний валютний фонд оновив свій прогноз щодо курсу долара відносно гривні до кінця 2019 року та на наступні роки.

Про це йдеться в огляді "Перспективи розвитку світової економіки", опублікованому 15 жовтня.

МВФ очікує, що за підсумками цього року долар коштуватиме у середньому 26,75 гривні, у 2020 - 27,72 гривні, у 2021 - 28,7 гривні.

Перед цим у Міжнародному валютному фонді прогнозували, що середній курс долара у 2019 році складе 28,68 гривні, у 2020 році - 29,96 гривні, а у 2021 році - 30,55 гривні.

В оновленому прогнозі йдеться, що курс долара перетне позначку у 30 гривень за долар у 2023 році, коли американська валюта коштуватиме 30,64 гривні.

Нагадаємо:

У вересні бізнес при плануванні бюджету на 2020 рік закладав середній курс долара на рівні 28 гривень за 1 долар.

Економічна правда