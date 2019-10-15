Новини 15 жовтня: виграш Приватбанку у суді Лондона, Ryanair у Херсоні, продаж алкоголю вночі

Про виграш Приватбанку у суді Лондона. Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив апеляційну скаргу Приватбанку на рішення суду першої інстанції, яким визнали справу банку проти його колишніх власників Коломойського і Боголюбова такою, яка не є у юрисдикції цього суду.

Про Ryanair у Херсоні. Авіакомпанія Ryanair з 21 грудня 2019 року запускає прямі рейси з Херсона в Краків. Мешканці окупованого Криму зможуть літати до ЄС від 10 євро.

Про зростання економіки. Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України на 3% за підсумками 2019 року, так само як і 3% зростання в 2020 році.

Про опалювальний сезон. Опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем, запевняє прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Про продаж алкоголю вночі. Верховний Суд визнав незаконним рішення Київради про заборону реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00.

Про нового керівника Альфа банку. Рафал Ющак приступив до виконання обов’язків генерального менеджера "Альфа банку Україна", замінивши на цій позиції чеха Івана Світека.

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"Нелегали" Uber Shuttle

"Маршрутки" від Uber курсують нелегально, деякі водії не мають посвідчення потрібної категорії, а сам роботодавець створює для них небезпечні умови праці. Що ще показало дослідження про новий сервіс?