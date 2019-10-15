"Нелегали" Uber Shuttle

"Маршрутки" від Uber курсують нелегально, деякі водії не мають посвідчення потрібної категорії, а сам роботодавець створює для них небезпечні умови праці. Що ще показало дослідження про новий сервіс?

Презентований навесні сервіс для спільних поїздок за 15-30 гривень Uber Shuttle має всі шанси припинити свою діяльність в Україні.

Це може статися реальністю, якщо влада почне звертати увагу на те, як і на яких умовах перевізники Uber Shuttle працюють в Києві.

Журналісти Руху ЧЕСНО провели своє дослідження і виявили безліч порушень у роботі нового сервісу — починаючи від відсутності ліцензій на перевезення пасажирів і необхідної категорії водійського посвідчення до порушень трудового законодавства.

Що саме не так в роботі Uber Shuttle і як збирається вирішувати цю проблему столична влада?

Uber-рейд

На запрошення Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та за участі патрульної поліції журналісти Руху ЧЕСНО долучились до експерименту, який і став підставою для написання цього матеріалу.

Так, наш оператор замовив та оплатив проїзд від Контрактової площі, 1 до вулиці Хрещатик. Така подорож коштуватиме пасажиру 15 гривень. Мобільний застосунок дає змогу бачити, де наразі перебуває автобус і де зупинка для посадки.

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Усе б нічого, якби цією зупинкою не виявився пішохідний перехід. Водій, не поспішаючи, зупинився на "зебрі", двері відчинилися, для зручності виїхала сходинка з-під дверцят, і наш пасажир опинився в комфортній маршрутці.

Uber Shuttle, у якому був наш оператор, не проїхав і ста метрів, як його зупинили патрульні поліцейські. Вони мали на те підстави, адже пасажир сів до автобуса в забороненому місці.

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"Це якесь свавілля! Такого точно на дорогах не повинно бути! Це не те, що Uber декларував!", — прокоментував цю ситуацію згодом заступник голови КМДА Дмитро Давтян, який курирує та координує Департамент транспортної інфраструктури.

Водій усіляко відмагався, твердячи, що він нікого не забирав, а пропускав пішохода, що поліцейським все привиділося. Пасажири вмить розбіглися, ніхто не захотів писати пояснення про обставини справи.

Коли ж водій шатла зрозумів, що наш оператор згоден написати пояснення й зазначити, що його посадка відбулася саме на пішохідному переході, йому довелося визнати свою провину.

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Проте, це далеко на все. Після детальної перевірки стали відомі інші подробиці, які ставлять під сумнів безпеку пасажирів. Як виявили поліцейські, водій мікроавтобуса, який налічував понад десяток пасажирських місць, не мав водійського посвідчення категорії D1.

Категорія посвідчення водія D1 дає право на перевезення пасажирів автобусами, у яких кількість місць для сидіння не перевищує 16.

Водій зателефонував комусь із керівництва Uber і сказав партульним, що зараз привезуть усі дозволи, ліцензії та паспорт маршруту, але у підсумку ніхто так і не приїхав.

Все закінчилось тим, що поліція пообіцяла забрати авто на штрафмайданчик.

З цієї ситуації випливає цілком логічне питання: чи усвідомлює компанія свою відповідальність перед пасажирами, коли наймає для Uber Shuttle водія, у якого немає водійських прав відповідної категорії?

Одним із слоганів Uber, який можна зустріти в соцмережах, є безпека, яка "важлива для компанії".

10-14 годин на добу нон-стоп

На світлині нижче вказані стандартні умови роботи для водіїв, які б хотіли приєднатись до Uber Shuttle

Цікаво, чи знає мер Кличко, що у Facebook Uber активно використовує його світлину для рекламування своїх послуг і залучення нових співробітників?

В першому пункті умов співпраці зазначається, що бус повинен бути на маршруті щонайменше 10 годин на добу 5 днів на тиждень, тобто не менш ніж 50 годин на тиждень.

Натомість, положенням про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, як і Кодексом законів про працю України, визначено, що кількість годин робочого тижня не може перевищувати 40.

Проте, це лише офіційна версія. Громадяни, які цікавилися умовами праці в Uber Shuttle, опублікували пропозицію роботодавця, яка передбачає 14 годин роботи на добу 5 днів на тиждень, що в результаті дає аж 70 годин на тиждень.

Як почувається водій ближче до кінця робочого дня? Чи здатна людина за таких умов праці адекватно реагувати на дорожню ситуацію й чи не може це призвести до невиправних випадків?

Громадський рух ЧЕСНО задля безпеки пасажирів Uber Shuttle звернувся до Державної служби України з питань праці для проведення детальної перевірки та реагування на збільшений робочий час водіїв комфортабельних мікроавтобусів.

А що з ліцензіями і дозволами?

За п'ять місяців роботи Uber Shuttle кількість маршрутів сервісу збільшилася до дев'яти, які, відповідно до інформації в мобільному застосунку, курсують кожні 15 хвилин від 7:00 до 21:00.

Громадський рух ЧЕСНО поцікавився, чи має Uber Shuttle належні дозвільні документи або, можливо, подав їх на розгляд і наразі в процесі отримання.

Як виявилося, на вересень 2019 року маршрутки не мали ліцензій, дозволів та інших документів, що дають право працювати й постійно возити пасажирів. Тобто всі маршрути Uber Shuttle є фактично "нелегальними".

Закон України "Про автомобільний транспорт" дає визначення регулярних пасажирських перевезень:

Це перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування за умовами, визначеними паспортом маршруту, затвердженим в установленому порядку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Простіше кажучи, щоб вийти на маршрут, перевізнику потрібно виграти оголошений КМДА конкурс на відповідний маршрут та укласти договір з організатором перевезень. Для перемоги в конкурсі автобуси повинні бути в базі Укртрансбезпеки, а паспорт маршруту має бути погоджений з патрульною поліцією.

Наразі нічого цього немає. Отже, Uber Shuttle, ймовірно, не має права здійснювати постійні перевезення столичних мешканців та гостей міста.

На презентації першого маршруту у травні міністр Омелян зазначав, що важливо, аби під час реалізації пілотного проекту було знайдено правильний механізм взаємодії між мерією, компанією Uber і міністерством.

"У першу чергу це стосується безпеки, сертифікації та, безумовно, ліцензування. І тут є повна готовність усіх сторін до гарних результатів", — заявив тоді Омелян.

Зрештою за 5 місяців роботи Uber Shuttle жодна зі структур, що мали б видати ліцензії на перевезення, дозволи на маршрути чи паспорти маршрутів, не підтвердила наявності цих документів або процесу їх оформлення.

Для з'ясування легальності маршрутів та діяльності Uber Shuttle громадський рух ЧЕСНО надіслав запити щодо відповідних дозвільних документів до Комунальної служби перевезень (КМДА), Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Укртрансбезпеки та Управління патрульної поліції в місті Києві.

Укртрансбезпека надала вичерпну відповідь, повідомивши, що перевізник ліцензію на перевезення пасажирів не отримував.

Окрім того, як зазначається у відповіді, у результаті проведених співробітниками відомства перевірок було виявлено низку порушень і щодо водіїв мікроавтобусів Uber Shuttle складено кілька адміністративних протоколів.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА також надав інформацію про відсутність будь-яких дозвільних документів, що давали б Uber Shuttle право на пасажирські перевезення.

Зазвичай цей департамент визначає маршрут для перевізників, перевіряє його доцільність і те, наскільки він дублює маршрути наземного комунального транспорту. До перевірок залучають представників поліції та Укртрансбезпеки.

Як зазначили у відомстві, ці маршрути частково дублюють маршрути громадського транспорту.

Перший заступник голови постійної комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами, "свободівець" Прохор Антоненко так само запевнив журналістів, що до 1 жовтня питання законності шатлів на засіданні комісії не розглядалося.

"На комісії це питання не обговорювали. Засідання останнє ще у травні було, кворуму немає. Узагалі, це нелегальні перевезення, які не мають правових підстав, не проходили конкурси, не мають ліцензій. Дуже дивно, що мер Києва рекламує нелегальних перевізників. Укртрансбезпека мала б контролювати та вживати певних заходів", — наголошує Антоненко.

Автор також надіслала питання і до українського офісу Uber, але на момент публікації відповіді від компанії не надійшли. ЕП готова висвітлити позицію компанії і опублікує відповіді як тільки вони надійдуть.

Шатл без обмежень

За словами заступника голови КМДА Дмитра Давтяна, шатли є пілотним, тобто пробним, проектом.

"Вони не брали участі в конкурсах на маршрути. Вони не повинні їздити міськими маршрутами, не повинні зупинятися на зупинках комунального транспорту.

Основна проблема, яку я їм озвучив — це якраз ігнорування конкурсів, адже це дає їм конкурентні переваги над іншими перевізниками. Хоча вони надають послугу, якій за якістю немає рівних сьогодні, та в абсолютно іншому ціновому діапазоні", — зазначає Давтян.

Ініціатива щодо маршруток класу "плюс" давно на часі в сучасній столиці України, тож сервіс Uber Shuttle, напевно, буде користуватись попитом.

Утім, як виявилось, його робота наразі не відповідає українському законодавству: маршрутки курсують нелегально, без дозвільної документації, водій шатла порушує правила дорожнього руху, не має посвідчення відповідної категорії, та й сам роботодавець не дотримується трудового законодавства, створюючи небезпечні умови праці для водіїв маршруток.

А так виходить, що сьогодні, маючи пасажирський мікроавтобус, можна назвати його шатлом і пілотним проектом, додати комфорту пасажирам, зробити привабливу для себе вартість поїздки та перевозити постійно людей, не погоджуючи з владою належних документів.

Ірина Латиш, журналіст Руху ЧЕСНО, спеціально для ЕП