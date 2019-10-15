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Ryanair у грудні почне літати до Херсона

Вівторок, 15 жовтня 2019, 12:02

Авіакомпанія Ryanair з 21 грудня 2019 року запускає прямі рейси з Херсона в Краків.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає "Інтерфакс-Україна".

Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень.

Нагадаємо:

У 2020 фіскальному році компанія Ryanair планує перевезти 1,5 мільйонів пасажирів на українських рейсах, які охоплюють 40 маршрутів з Києва, Одеси, Львова і Харкова.

Авіакомпанія Ryanair у квітні 2020 року запустить новий рейс зі Львова до столиці Угорщини.

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