Ryanair у грудні почне літати до Херсона
Вівторок, 15 жовтня 2019, 12:02
Авіакомпанія Ryanair з 21 грудня 2019 року запускає прямі рейси з Херсона в Краків.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає "Інтерфакс-Україна".
Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень.
Нагадаємо:
У 2020 фіскальному році компанія Ryanair планує перевезти 1,5 мільйонів пасажирів на українських рейсах, які охоплюють 40 маршрутів з Києва, Одеси, Львова і Харкова.
Авіакомпанія Ryanair у квітні 2020 року запустить новий рейс зі Львова до столиці Угорщини.
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