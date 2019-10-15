Прем'єр обіцяє опалювальний сезон без проблем, крім двох міст

Опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем, запевняє прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Джерело: відеоблог Гончарука "Чашка прем’єра"

Пряма мова: "Я зараз із впевненістю можу сказати, що в усіх містах опалювальний сезон почнеться без особливих проблем.

Винятком є лише два міста – це Сміла (Черкаської області – ред..) й Новий Розділ (Львівської області). Там ще залишаються певні технічні складнощі й проблеми – і, можливо, на декілька днів опалення розпочнеться пізніше".

Деталі: За словами прем’єра, насамперед, це пов’язано з тим, що опалення в цих містах подавали приватні компанії – і вони "своїми діями створили критичні ситуації".

"І в тому, і в іншому випадку рішення ми знайшли. Уряд ухвалив усі необхідні документи, щоб люди в цих двох містах також були в комфорті і не відчували складності з опаленням своїх осель", – запевнив Гончарук.

Передісторія:

Опалювальний сезон в Україні зазвичай розпочинається орієнтовно 15 жовтня. У будинках із централізованим теплопостачанням опалення вмикають, коли середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів впродовж трьох днів поспіль.

Українська правда