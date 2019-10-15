МВФ не вірить, що економіка України зростатиме на 5-7% на рік

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України на 3% за підсумками 2019 року, так само як і 3% зростання в 2020 році.

Про це йдеться в огляді "Перспективи розвитку світової економіки", опублікованому 15 жовтня.

МВФ очікує також, що рівень інфляції за підсумками поточного року в Україні становитиме 8,7%, а в 2020 році знизиться до 5,9%.

Дефіцит поточного рахунку в цьому році становитиме 2,8%, а в наступному - збільшиться до 3,5%.

Рівень безробіття в цьому і наступному році буде на рівні 8,7% і 8,2% відповідно.

Нагадуємо:

У квітні Міжнародний валютний фонд прогнозував зростання ВВП України в 2019 році на рівні 2,7%.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук після призначення в кінці серпня заявив про мету домогтися зростання ВВП на 40% за п'ять років: на 5% - в 2020 році, по 7% - в наступні чотири роки.

Економічна правда