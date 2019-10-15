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Альфа банк представив нового генерального менеджера

Вівторок, 15 жовтня 2019, 17:15
 

Рафал Ющак приступив до виконання обов’язків генерального менеджера "Альфа банку Україна", замінивши на цій позиції чеха Івана Світека.

Про це Економічній правді повідомила прес-служба банку.

Останні чотири роки Ющак очолював Альфа-Банк Білорусь, а з квітня 2019 року входив до складу наглядової ради "Альфа банку Україна".

Ющак народився 7 вересня 1969 року в Польщі. Закінчив у 1994 році Університет м. Гданська, отримавши ступінь Магістра історичних наук, та в 1996 році — Вищу школу Менеджменту м. Руан.

Ющак має понад 22 роки стажу на керівних посадах у різних банківських установах. Він очолював раду директорів та керував рядом фінансових організацій, серед яких польський банк PKO Bank Polski та Перший Український Міжнародний Банк.

Також працював на керівних посадах у Citibank (Bank Handlowy w Warszawie SA). Володіє польською, російською та англійською мовами.

Нагадуємо:

У серпні глава правління українського "Альфа-Банку" Іван Світек вирішив припинити роботу в банківській групі.

Світек був призначений генеральним менеджером "Альфа-Банку" в лютому 2017 року.

Чистий прибуток "Альфа-Банку" в 2018 році становив 1,26 млрд грн.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 січня 2019 року за розміром загальних активів "Альфа-Банк" посідав 6 місце (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" - 11 місце (42,24 млрд грн) серед 77 діючих фінустанов.

"Альфа-Банк" в Україні належить компанії "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана і Олексія Кузьмічова.

На офіційному сайті НБУ Фрідман і Хан вказані як громадяни Ізраїлю, Кузьмічов і Авен - громадянами Росії.

Економічна правда

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