Новини 27 вересня: авіасполучення з Росією, нововведення в Facebook, держава в смартфоні

Про підозру Жеваго. Держбюро розслідувань заочно вручило підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит".

Про авіасполучення з Росією. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що "треба мати якийсь суїцидальний настрій", щоб запропонувати відновлення авіасполучення з РФ у нинішніх умовах.

Про нововведення від Facebook. Facebook почала тестувати функцію, яка приховує кількість лайків під публікаціями.

Про накопичувальну пенсію. Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що в короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна система в Україні вводитися не буде.

Про МВФ. Під час візиту у Київ місія МВФ розпочала обговорення нової програми у рамках механізму розширеного фінансування, переговори продовжаться у найближчі тижні.

Про державу в смартфоні. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив проект "держава в смартфоні" - портал і додаток "Дія".

Про держборг. Державний і гарантований державою борг скоротився на 500 мільйонів доларів за 1 місяць.

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій: я маю специфічний характер, тому ділитися ми не будемо

Новий міністр інфраструктури розповів, як він пов'язаний з Аваковим, що він збирається робити із "смотрящими", яких не міг звільнити його попередник, що буде із сполученням з Росією, та як протистояти апетитам Коломойського.